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Депутаты Заксобрания единогласно поддержали отчёт губернатора о работе за 2024 год

  • 30/01/2025, 13:20
Депутаты Заксобрания единогласно поддержали отчёт губернатора о работе за 2024 год
В 2018 году регион кардинально поменял подход к формированию бюджета и вхождению в различные федеральные программы и проекты, напомнил глава региона

Глава региона в рамках отчёта губернатора «О результатах деятельности Правительства Новосибирской области за 2024 год» на январской сессии Законодательного Собрания Новосибирской области рассказал депутатам об основных итогах развития региона за минувший год.

В частности, губернатор отметил, что в прошлом году были приняты новые решения о налоговых льготах по ряду приоритетных направлений:

  •  Расширены возможности получения инвестиционного налогового вычета в отношении затрат на НИОКР и затрат налогоплательщиков, которые безвозмездно передают имущество образовательным организациям с госаккредитацией.
  •  Для организаций, предоставляющих права использования результатов интеллектуальной деятельности, установлена нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль.

— Такое стимулирование отраслей экономики дало положительный кратный бюджетный эффект. При 1,5 млрд рублей расходов на господдержку отраслей, запланированных под налоговую отдачу, дополнительные доходы областного бюджета от получателей этих мер поддержки составили 5,5 млрд рублей, — констатировал Травников.

  •  Обрабатывающая промышленность региона опережает общероссийские темпы роста (НСО — 108,5%, РФ — 108,0%).
  •  В сфере АПК регион полностью обеспечил себя зерном и овощами. С традиционно высокими показателями завершили год производители молока, мяса и птицы.
  •  Объём платных услуг в сфере туризм превысил 19 млрд рублей. Новосибирская область вновь заняла первое место в Сибирском федеральном округе по количеству турпоездок (3 млн) и по этому показателю занимает 9-е место в стране.
  •  Объёмы строительных работ превысили показатели 2023 года на 15,9%.
  •  Инвестиционная активность в Новосибирской области возросла более чем в полтора раза по сравнению с рекордным 2023-м — 368,8 млрд рублей (156,2% — за 9 месяцев).

— Важно, что инвесторов привлекают те отрасли, которые регион считает точками роста экономики — транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, информационные технологии и связь, образование, — подчеркнул Андрей Травников.

  •  Поддержку правительства области в прошлом году получили более 30 инвестпроектов с общим объёмом капвложений более 160 млрд рублей.
  •  Через инфраструктурное меню поддерживается реализация 45 новых инвестиционных проектов на 144 млрд рублей. Общая стоимость строительства объектов инфраструктуры для этих проектов составляет 15,8 млрд рублей.
  •  Ещё для шести проектов с общим объёмом инвестиций свыше 162 млрд рублей строится инфраструктура более чем на 8,5 млрд рублей за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов.

Всего в рамках областного закона регионе реализуется 85 масштабных инвестпроектов на сумму более 200 млрд рублей.

Все фракции регионального заксобрания приняли консолидированное решение поддержать отчёт губернатора. Андрей Травников поблагодарил депутатов за поддержку и объективную оценку проделанной работы в очень непростых экономических условиях.  — В 2018 году мы кардинально поменяли подход к формированию бюджета и вхождению Новосибирской области в различные федеральные программы и проекты. Начиная с 2019 года, мы стали брать на себя, может быть, даже больше, чем реально могли реализовать. И считаю, что это было сделано правильно, потому что нужно максимально воспользоваться возможностями, которые дает текущий этап истории нашей страны, — резюмировал губернатор.

В общей сложности, доходная часть областного бюджета в 2024 году выросла на 8,9 — до 296 млрд рублей. И в первую очередь, за счёт собственных доходов, которые выросли на 15,8% и превысили 253 млрд 264 млн рублей. Валовой региональный продукт Новосибирской области в прошлом году составил почти 2,4 трлн рублей, превысив показатель 2023 года на 3,1%.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : региональный парламент правительство НСО Отчет губернатора депутаты власть Андрей Травников


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