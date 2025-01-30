Депутаты Заксобрания единогласно поддержали отчёт губернатора о работе за 2024 год

Глава региона в рамках отчёта губернатора «О результатах деятельности Правительства Новосибирской области за 2024 год» на январской сессии Законодательного Собрания Новосибирской области рассказал депутатам об основных итогах развития региона за минувший год.
В частности, губернатор отметил, что в прошлом году были приняты новые решения о налоговых льготах по ряду приоритетных направлений:
— Такое стимулирование отраслей экономики дало положительный кратный бюджетный эффект. При 1,5 млрд рублей расходов на господдержку отраслей, запланированных под налоговую отдачу, дополнительные доходы областного бюджета от получателей этих мер поддержки составили 5,5 млрд рублей, — констатировал Травников.
— Важно, что инвесторов привлекают те отрасли, которые регион считает точками роста экономики — транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, информационные технологии и связь, образование, — подчеркнул Андрей Травников.
Всего в рамках областного закона регионе реализуется 85 масштабных инвестпроектов на сумму более 200 млрд рублей.
Все фракции регионального заксобрания приняли консолидированное решение поддержать отчёт губернатора. Андрей Травников поблагодарил депутатов за поддержку и объективную оценку проделанной работы в очень непростых экономических условиях. — В 2018 году мы кардинально поменяли подход к формированию бюджета и вхождению Новосибирской области в различные федеральные программы и проекты. Начиная с 2019 года, мы стали брать на себя, может быть, даже больше, чем реально могли реализовать. И считаю, что это было сделано правильно, потому что нужно максимально воспользоваться возможностями, которые дает текущий этап истории нашей страны, — резюмировал губернатор.
В общей сложности, доходная часть областного бюджета в 2024 году выросла на 8,9 — до 296 млрд рублей. И в первую очередь, за счёт собственных доходов, которые выросли на 15,8% и превысили 253 млрд 264 млн рублей. Валовой региональный продукт Новосибирской области в прошлом году составил почти 2,4 трлн рублей, превысив показатель 2023 года на 3,1%.
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