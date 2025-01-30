«Обнаглели»: депутат Константин Антонов потребовал проверить Госжилинспекцию области

После заслушивания отчета губернатора Новосибирской области за 2024 год депутат регионального парламента Константин Антонов жестко раскритиковал работу областной Государственной жилищной инспекции и ее руководителя Александра Полищука.

— Орган ГЖИ с назначением Полищука стал похож на частную лавочку для удовлетворения интересов частных лиц. Сотрудники ГЖИ начисляют себе премии под 1000%, которые выплачиваются из госкармана, — заявил Антонов, выступая на январской сессии регионального парламента.

По его словам, на заседании Общественной палаты Новосибирской области неоднократно обсуждалась проблема фальсификации протоколов собственников многоквартирных домов.

— Проблема приобретает катастрофические масштабы. Речь сегодня идет о сотнях домов. Появились даже специальные фирмы, которые за деньги подделывают протоколы и проталкивают их в ГЖИ. Например, по дому Железнодорожная, 8/1 за полгода выявлены 8 фальшивых протоколов. Сложившаяся судебная практика за последние 5 лет в городе Новосибирске наглядно демонстрирует несоблюдение Государственной жилищной инспекцией положений федерального законодательства. У ГЖИ есть полномочия, однако она их не использует, — заявил Антонов.

Депутат подчеркнул, что «управляющие компании и чиновники ГЖИ обнаглели», а областная исполнительная власть из-за этой ситуации утрачивает влияние и контроль за самой чувствительной сферой жизни — ЖКХ. Константин Антонов напомнил, что жители МКД уже записывали обращения на прямую линию президенту, а сейчас собираются на прием к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзулину и заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину.

Он также призвал депутата Госдумы Александра Аксененко, присутствовавшего на сессии, вывести этот вопрос на федеральный уровень и вносить изменения в законодательство.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив отметил, что информация, которую предоставил Антонов, «будет учтена».

Напомним, в ноябре, после крупной коммунальной аварии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что есть претензии к эксплуатирующим организациям, и потребовал от руководства МинЖКХ «встряхнуть» управляющие компании. В январе 2024 года губернатор также призвал проверить действия управляющих компаний из-за неслаженной работы во время ЧП.

Напомним, депутаты регионального парламента от КПРФ уже неоднократно предлагали национализировать ЖКХ после коммунальных аварий в Новосибирске. Четверть рынка управляющих компаний города занимает один холдинг.

Ранее редакция сообщала о том, какие управляющие компании в Новосибирске лидируют по количеству жалоб.