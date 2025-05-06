Депутаты Заксобрания поддержали изменения в бюджет Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие в заседании 57-й сессии Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва.

Проект закона о внесении изменений в областной бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов был представлен Законодательному Собранию заместителем председателя Правительства Новосибирской области – министром финансов и налоговой политики Виталием Голубенко.

Первоочередное внимание уделяется поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей, завершению начатых строительных объектов, финансированию дорожных работ и обновлению парка коммунальной техники в Новосибирске.

Глава региона подчеркнул значимость принятого решения. Он отметил, что прогнозировать исполнение бюджета в текущем году непросто, но приоритеты были расставлены, и поправки, разработанные совместно с заксобранием, были внесены на рассмотрение. Традиционно весенние поправки направлены на финансирование всех переходящих объектов строительства, чтобы обеспечить их завершение. Также приоритетными являются социальные обязательства, особенно в отношении участников СВО и их семей. Кроме того, необходимо поддерживать темпы обновления дорожной сети и коммунальной техники в Новосибирске, для чего городу выделен дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог и 400 миллионов на закупку коммунальной техники.

В числе других направлений изменений бюджета – ремонт и реконструкция дорог в 11 районах области, распределение средств, высвобожденных в результате списания части долга по бюджетным кредитам, расходы на предотвращение чрезвычайных ситуаций, реализация программ развития Новосибирска и другие.

В 2024 году мэрия Новосибирска заключила контракты на приобретение специализированной техники для дорожного комплекса на сумму 2,4 млрд рублей за счет субсидии из областного бюджета. В лизинг в 2024 году было приобретено 103 единицы техники, а в 2025 году планируется приобрести еще 9 единиц.