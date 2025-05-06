Апелляция поддержала Арановского в споре по подсобному хозяйству под Новосибирском

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске отменил решение суда первой инстанции по делу экс-руководителя завода «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского по делу, связанному с подсобным хозяйством в Тогучинском районе.

— Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, а также принял новое решение — об отказе в иске. Таким образом сделка будет считаться действительной и ООО «Боровлянское» остается у Виктора Арановского, — сообщает ЧС-Инфо.

Напомним, экс-руководителя и собственника завода «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского задержали по обвинению в мошенничестве в начале 2022 года. Тогда следствие ему вменяло ряд нарушений, допущенных при продаже акций предприятия. Сам Арановский свою вину полностью отрицал.

Один из эпизодов уголовного дела был связан с подсобным хозяйством завода «Тяжстанкогидропресс» в деревне Боровлянка. Позже этот имущественный комплекс был выделен в отдельное предприятие — ООО «Боровлянское». В августе 2019 года гендиректор предприятия согласовал продажу 100%-ной доли данного юрлица Виктору Арановскому.

Арановский возглавлял завод «Тяжстанкогидропресс» с 1983 года, с 2005 года стал владельцем 75% акций предприятия. В 2016 году он продал свою долю акций подконтрольным ГК БКС юрлицам. Ему, согласно договору, перешли профилакторий и хозяйство. Однако в 2022 году новый руководитель предприятия, подконтрольный группе БКС, подал в полицию заявление о том, что Виктор Арановский якобы совершил хищение имущества завода. Позже Арбитражный суд в первой инстанции признал недействительным договор купли продажи ООО «Боровлянское» и принял решение взыскать с Виктора Арановского 45 млн. рублей.

В декабре 2024 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в кассации отменил решения Новосибирского арбитражного и Томского арбитражного апелляционного судов, признавшим недействительной сделку о продаже профилактория, который ранее принадлежал заводу «Тяжстанкогидропресс». Дело прошло третью инстанцию ранее и было возвращено на повторное рассмотрение. В настоящее время ожидается окончательное решение.

Ранее редакция сообщала, что в конце апреля цех завода «Тяжстанкогидропресс»в Новосибирске закрыли из-за дырявой крыши.