Рекламодателям

Новосибирцев предлагают штрафовать за экстремальные выходки детей

  • 06/05/2025, 15:00
Новосибирцев предлагают штрафовать за экстремальные выходки детей
Платить за прогулки подростков на крышах многоквартирных домов также планируют обязать управляющие компании

На заброшенных зданиях Новосибирска периодически можно увидеть подростков, которые получают адреналин, гуляя по крышам. Чаще всего на это жалуются жители домов, расположенных рядом с замороженным ТЦ «Подсолнух» на площади Маркса.

Судя по всему, проблемой озаботились на федеральном уровне. Внедрить систему штрафов для родителей и управляющих компаний за нахождение детей на крышах многоквартирных домов и объектов предложил директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский. Он считает, что отвечать за экстремальные выходки своих потомков должны взрослые, утратившие над ними контроль. И отвечать они должны рублем. Таким образом Оболонский планирует снизить риск травм и предотвратить непоправимые трагедии, сообщала Общественная Служба Новостей.

При этом управляющие компании, допустившие свободный доступ на крыши зданий, по его словам, также должны нести материальную ответственность за совершенные потенциально опасные действия подростков, так как пренебрегли вопросами безопасности, добавил директор комитета. Размер и сроки введения штрафов он не уточнил.

Детский психолог, руководитель детского центра «Динотопия», автор и ведущая детско-родительских тренингов проекта «Об этом не рано» Светлана Мигунова в разговоре с корреспондентом Infopro54 заявила, что штрафы за экстремальные действия детей пополнят бюджет, но не решат проблему.

— Конечно, теоретически штрафы могут заставить родителей обратить больше внимания на поведение своих детей, но на практике эффективность такой меры весьма сомнительна. Во-первых, далеко не всегда родители осведомлены о противоправных действиях своих детей. Во-вторых, финансовое наказание может оказаться несоразмерным, особенно для малообеспеченных семей, где штраф станет дополнительным бременем, а не стимулом к изменению. В-третьих, штрафы не решают коренную причину экстремального поведения, которая может быть связана с психологическими проблемами, — убеждена психолог.

Для решения этой проблемы, по ее словам, необходим комплексный подход, включающий профилактическую работу с детьми и подростками, укрепление семейных ценностей, развитие альтернативных форм досуга и популяризацию здорового образа жизни. Важно научить молодых людей выражать свои эмоции конструктивным образом, находить безопасные способы самовыражения и осознавать ценность собственной жизни, говорит Светлана Мигунова.

— Ведь главная задача состоит не в том, чтобы наказать родителей, а в том, чтобы помочь детям избежать экстремального поведения и вырасти здоровыми и ответственными членами общества, — добавляет собеседница Infopro54.

Причины, подталкивающие подрастающее поколение к экстриму, психолог видит в их стремлении к независимости, самовыражению и признанию. Экстремальные поступки становятся способом заявить о себе, доказать свою смелость и принадлежность к определенной группе сверстников. А риск и опасность, сопутствующие таким действиям, воспринимаются как вызов обществу и установленным правилам. Также сказывается влияние современной культуры, пропагандирующей культ силы, скорости и бесстрашия.

— Однако за внешним бравированием часто скрываются внутренние проблемы: низкая самооценка, чувство одиночества и непонимания. Экстремальное поведение может быть своеобразным криком о помощи, способом привлечь внимание к своим переживаниям и найти поддержку у окружающих, — резюмирует психолог.

Ранее редакция сообщала о том, что увлечение квадробингом, когда дети надевают маски животных и имитируют их поведение, вызывает все больше обеспокоенности в обществе. Его приписывают чаще подросткам. Однако, подражают повадкам животных и дети дошкольного возраста. 

Фото freepik, автор: nikitabuida

200

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : подростковый экстрим


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Михаил Швецов, основатель и СЕО УК «Миротель», совладелец отеля «Миротель»

Михаил Швецов: Используя ИИ, нужно не забывать о критическом мышлении

Нейросеть может предложить варианты, которые не придут в голову человеку, но окончательный выбор должен сделать предприниматель
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Активность иностранного бизнеса в России превысила досанкционный уровень
6/05/25 16:10
Бизнес
Первая компания в Новосибирской области получила статус утилизатора
6/05/25 16:00
Бизнес Экология
Осторожно, фишинг: мошенники активизировались в преддверии праздников
6/05/25 15:45
Финансы
Новосибирцев предлагают штрафовать за экстремальные выходки детей
6/05/25 15:00
Общество Право&Порядок
Депутаты Заксобрания поддержали изменения в бюджет Новосибирской области
6/05/25 14:26
Власть
Апелляция поддержала Арановского в споре по подсобному хозяйству под Новосибирском
6/05/25 14:00
Бизнес Право&Порядок
Русфонд собирает средства на лечение 6-летнего ребенка с диагнозом энцефалопатия
6/05/25 13:51
Общество
В Новосибирске предложили установить новые памятники Сталину
6/05/25 13:00
Власть Город История
На концессионные школы в Новосибирске облбюджет направит 3,8 млрд рублей
6/05/25 12:30
Бизнес Власть Образование
Трасса «Новосибирск - Кочки - Павлодар» под Новосибирском перекрыта
6/05/25 12:15
Происшествия Транспорт
В приют для животных в Новосибирске покупают модульные здания
6/05/25 12:00
Власть Общество
Для достройки двух поликлиник в Новосибирске выделят 3,5 млрд рублей
6/05/25 11:30
Бизнес Власть Медицина
Проект застройки 700 га земли в Кировском районе подготовят в Новосибирске
6/05/25 11:00
Власть Недвижимость
Более четырех млн заплатят за техобеспечение «Бессмертного полка» в Новосибирске
6/05/25 10:30
Бизнес Власть Город
В Новосибирске не нашли подрядчика на видеосъемку ЕГЭ
6/05/25 10:00
Бизнес Власть Образование
Новосибирский эксперт рассказала, как вывести нелегалов с серого рынка труда
6/05/25 9:00
Бизнес Власть Право&Порядок ПроБизнес
Почти семь тысяч новосибирцев отказываются от самозапрета на кредиты
5/05/25 19:33
Общество Финансы
В СберТройке уточнили сроки установки новых валидаторов в метро Новосибирска
5/05/25 19:00
Бизнес Власть Общество Транспорт
За ландшафтный дизайн из покрышек автомобилей в Новосибирске выпишут штраф
5/05/25 18:30
Бизнес Власть Общество
«Письма с фронта» получают новосибирцы на улицах города
5/05/25 18:00
Город История Культура
Популярное
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка
27/04/25 15:30
Новосибирский эпидимиолог рассказал, какие заболевания могут вызывать кашель с кровью
25/04/25 13:30
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
24/04/25 17:45
Новости компаний
Подвигам сибиряков на фронте и в тылу посвящены работы в конкурсе журналистов
5/05/25 17:47
Банк Уралсиб стал партнером выставки «Победителям посвящается!»
30/04/25 10:25
Банк Уралсиб стал партнером региональных конных соревнований
29/04/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
25/04/25 10:16
Банк Уралсиб принял участие в мероприятиях по финансовой грамотности в Кемеровской области
24/04/25 9:25
Банк Уралсиб рассказал о Топ-8 самых частых покупок по картам
22/04/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска