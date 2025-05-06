Новосибирцев предлагают штрафовать за экстремальные выходки детей

На заброшенных зданиях Новосибирска периодически можно увидеть подростков, которые получают адреналин, гуляя по крышам. Чаще всего на это жалуются жители домов, расположенных рядом с замороженным ТЦ «Подсолнух» на площади Маркса.

Судя по всему, проблемой озаботились на федеральном уровне. Внедрить систему штрафов для родителей и управляющих компаний за нахождение детей на крышах многоквартирных домов и объектов предложил директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский. Он считает, что отвечать за экстремальные выходки своих потомков должны взрослые, утратившие над ними контроль. И отвечать они должны рублем. Таким образом Оболонский планирует снизить риск травм и предотвратить непоправимые трагедии, сообщала Общественная Служба Новостей.

При этом управляющие компании, допустившие свободный доступ на крыши зданий, по его словам, также должны нести материальную ответственность за совершенные потенциально опасные действия подростков, так как пренебрегли вопросами безопасности, добавил директор комитета. Размер и сроки введения штрафов он не уточнил.

Детский психолог, руководитель детского центра «Динотопия», автор и ведущая детско-родительских тренингов проекта «Об этом не рано» Светлана Мигунова в разговоре с корреспондентом Infopro54 заявила, что штрафы за экстремальные действия детей пополнят бюджет, но не решат проблему.

— Конечно, теоретически штрафы могут заставить родителей обратить больше внимания на поведение своих детей, но на практике эффективность такой меры весьма сомнительна. Во-первых, далеко не всегда родители осведомлены о противоправных действиях своих детей. Во-вторых, финансовое наказание может оказаться несоразмерным, особенно для малообеспеченных семей, где штраф станет дополнительным бременем, а не стимулом к изменению. В-третьих, штрафы не решают коренную причину экстремального поведения, которая может быть связана с психологическими проблемами, — убеждена психолог.

Для решения этой проблемы, по ее словам, необходим комплексный подход, включающий профилактическую работу с детьми и подростками, укрепление семейных ценностей, развитие альтернативных форм досуга и популяризацию здорового образа жизни. Важно научить молодых людей выражать свои эмоции конструктивным образом, находить безопасные способы самовыражения и осознавать ценность собственной жизни, говорит Светлана Мигунова.

— Ведь главная задача состоит не в том, чтобы наказать родителей, а в том, чтобы помочь детям избежать экстремального поведения и вырасти здоровыми и ответственными членами общества, — добавляет собеседница Infopro54.

Причины, подталкивающие подрастающее поколение к экстриму, психолог видит в их стремлении к независимости, самовыражению и признанию. Экстремальные поступки становятся способом заявить о себе, доказать свою смелость и принадлежность к определенной группе сверстников. А риск и опасность, сопутствующие таким действиям, воспринимаются как вызов обществу и установленным правилам. Также сказывается влияние современной культуры, пропагандирующей культ силы, скорости и бесстрашия.

— Однако за внешним бравированием часто скрываются внутренние проблемы: низкая самооценка, чувство одиночества и непонимания. Экстремальное поведение может быть своеобразным криком о помощи, способом привлечь внимание к своим переживаниям и найти поддержку у окружающих, — резюмирует психолог.

Ранее редакция сообщала о том, что увлечение квадробингом, когда дети надевают маски животных и имитируют их поведение, вызывает все больше обеспокоенности в обществе. Его приписывают чаще подросткам. Однако, подражают повадкам животных и дети дошкольного возраста.