«Он плакал и хотел домой»: на Плющихинском жилмассиве нашли щенка-зайца

Утром, 21 сентября, на Плющихинском жилмассиве один из жителей обнаружил щенка. Через некоторое время потеряшку уже заметили в автобусе №98, где он катался без билета. Малыш был растерян и громко скулил, но к концу дня его жизнь заиграла новыми красками. За приключениями четвероногого путешественника проследил журналист Infopro54.

Ранним утром жители Плющихинского жилмассива услышали лай у дома по улице Татьяны Снежиной, 46/1. Проявив сострадание к «крику» о помощи, один из жильцов выдвинулся на поиски источника лая. Через некоторое время щенок был найден. Он появился из зарослей травы. Так состоялась первая встреча потеряшки с людьми.

А дальше пришла известность. Фотография щенка появилась в местных чатах и социальных сетях с просьбой помочь найти хозяина. Объявление со скоростью света разлетелось в интернете. Автор поста указывал, что щеночек чистенький, но постоянно скулит, а корма для такого неожиданного друга под рукой нет, да и брать его в квартиру никто не решился. Пес в это время уже просился в один из подъездов дома.

Затем щенка обнаружили уже на остановке, верно ждущего своего автобуса. Там его повстречала другая жительница жилмассива с собакой. Она дополнила ранее опубликованное объявление несколькими видео, на которых путешественник без агрессии знакомится с своим новым товарищем.

Дождавшись автобуса №98 щенок смело запрыгнул в него и продолжил свой путь в роли зайца-безбилетника.

– Я сначала не поняла, что происходит. Пассажиры начали выгонять его. Но я взяла и посадила щенка на свое место. Если его выгнать, то он потеряется, – рассказала Infopro54 Марина, кондуктор автобуса.

Сибирячка добавила, что через некоторое время пассажиры начали более благосклонно относится к собаке в транспорте. Некоторые гладили или садили к себе на колени.

– В этот момент у меня целый класс заходил, и они по очереди с ним занимались, – добавила Марина.

Так пес, окруженный вниманием пассажиров и кондуктора, прокатался по маршруту пару часов.

А потом Марина решила, что найденышу будет комфортно в домашних условиях. К тому же, на объявление так и не откликнулся его настоящий хозяин.

– У меня муж всегда хотел себе щенка. Пока мы называем его просто Малыш, но подумаем над именем чуть позже. Сейчас муж его забрал, чтобы щенка в автобусе не травмировали, – говорит женщина.

Кондуктору уже предлагали забрать Малыша на передержку сразу несколько людей. Но сибирячка уже настолько привязалась к новому другу, что не хочет с ним расставаться. Готова отдать только настоящему владельцу, если он все-таки объявится.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области запретили гулять с собаками без намордника и поводка.