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Ролики и другие запчасти для душевых кабин

  • 21/10/2022, 17:03
Многие владельцы домов и квартир предпочитают ванной душевые кабины. Речь идет об удобном в эксплуатации сантехническом оборудовании. Как и любая техника, душевая кабина может выйти из строя. Чаще всего ломаются ролики.

Качественные запчасти для душевых кабин

Приобрести запчасти для ремонта душевых кабин можно в специализированном интернет-магазине dush-service.ru. В продаже имеются:

  • смесители;
  • уплотнители;
  • петли;
  • коннекторы;
  • штанги и соединители.

Но самый востребованный товар – это ролики. В интернет-магазине https://dush-service.ru/roliki-dlya-dushevykh-kabin они представлены в большом количестве. С их заменой можно справиться самостоятельно или поручить работу мастеру. Недостаточно плотно или плохо смыкающиеся створки говорят о том, что с роликами есть проблемы.

Почему ломаются ролики

Ролики подвергаются большим эксплуатационным нагрузкам, но ломаются они не поэтому. Чрезмерно жесткая вода формирует налет, увеличивающий трение. Соответственно растут нагрузку, что существенно сокращает срок службы роликов. Поломка также может быть вызвана механическим износом.

Проблемы с роликами возникают и в том случае, если для их изготовления применялись материалы низкого качества. Подобное случается при повреждениях, возникших в результате неаккуратного использования.

Еще одна возможная причина – неправильная установка.

Неисправности может провоцировать применение чистящих средств, в составе которых присутствует хлор и другие агрессивные компоненты.

Какие двери комплектуются роликами?

Роликами чаще всего оснащаются двойные раздвигающиеся двери, состоящие из 2-х створок. Для их объединения применяется магнитная лента, обеспечивающая плотное закрытие и гидроизоляцию.

Роликовое полотно может состоять и из 1 створки, положение которой ограничивает отбойник.

Дверные конструкции, представляющие собой гармошки, применяются редко – все дело в сложном механизме, необходимости использования петель.

Прежде чем выбрать и заменить деталь, не помешает изучить ее конструкцию. Ролики для дверных полотен, устанавливаемых в душевых кабинах, состоят из основы, крепежа, прокладок, оси и подшипника. Последний ломается чаще всего.

Роликовые механизмы, предназначенные для дверей душевых, бывают натяжными и эксцентриковыми. Первая разновидность встречается чаще. Натяжные классифицируют на верхние и нижние. Позицию верхней детали регулирует винт, а нижней – кнопка, объединенная с пружиной.

Справиться с монтажом ролика несложно – главное правильно отрегулировать его положение. Производителями предлагаются одинарные и двойные детали, у каждого варианта свои преимущества и недостатки. Есть изделия в корпусе из металла, а есть из пластика. Первые более дорогостоящие.

Выбирая ролики, акцентируйте внимание на диаметре и ширине колесика. Проще ориентироваться по старой детали, она служит образцом. Важные критерии – это материал изготовления (пластик или металл) и тип подшипника (лучшими считаются стальные).

Низкое качество роликов могут привести к падению стеклянной створки. Если она разобьется или треснет, придется покупать новую, что обойдется недешево. Именно поэтому нужно со всей ответственностью подходить к выбору и креплению роликов.

Изображение с сайта рекламодателя.

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