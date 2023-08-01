Охранников школ и детсадов подготовят к отражению вооружённых нападений

Новый проект ГОСТа для охранников школ, детских садов и иных общеобразовательных учреждений разработала рабочая группа из представителей Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» при участии Федерального координационного центра руководителей охранных структур, передают «Известия». Инициативу поддержал Росстандарт, а также Комитет Госдумы по безопасности.

Согласно документу, их будут готовить к отражению террористических угроз и вооружённых нападений.

Отмечается, что содержание ГОСТа решили актуализировать в связи с возникновением новых угроз. В частности, речь идет о подготовке охранников, для которых будут проводиться учения и практические тренировки по действиям при нападении и возникновении ЧС на объектах.

Ранее редакция сообщала, что в 2024 году появится ГОСТ на школьную форму.