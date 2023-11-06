Десантник Виталий Ерешко из Новосибирской области погиб в зоне СВО

6 ноября в селе Новошмаково Черепановского района Новосибирской области простились с сержантом Виталием Ерешко, сообщили в группе «Администрация Черепановского района» ВКонтакте. Ему было 33 года.

Виталий родился 10 января 1990 года, воспитывался в многодетной семье. Окончил Огнево-Заимковскую школу и получил профессию бульдозериста и экскаваторщика. Срочную военную службу он отслужил в десантных войсках.

В период частичной мобилизации одним из первых вызвался добровольцем в зону СВО. Молодой человек погиб 30 октября при выполнении воинского долга. У Виталия остались жена и малолетний сын.

Ранее редакция сообщала, что в зоне СВО погиб Александр Готманов из Новосибирска.