Новосибирская область лидирует по количеству предложений работы на удаленке в Сибири

Новосибирская область остается лидером по количеству предложений о работе с удаленным графиком в Сибири. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В 2023 году работодатели открыли здесь 13,1 тысячу таких вакансий. «Удаленка» занимает в общем объеме предложений о работе в регионе 5%.

Чаще всего сотрудников, которые будут работать из дома ищут компании из отрасли «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», они открыли в этом году 44% вакансий от всех подобных предложений в СФО. Далее идет «Финансовый сектор» (16%), и «Услуги для бизнеса» (12%).

Отмечается, что по Сибирскому федеральному округу объем вакансий с удаленным режимом работы вырос более чем в два раза — на 116%. Наибольший рост числа удаленных вакансий зафиксированы в Иркутской области (+195% год к году) и Кузбассе (+179%). Новосибирская область на третьем месте — количество вакансий с таким режимом работы выросло за год на 68%.

При этом, почти половина соискателей (44%) при выборе работы обращают внимание, в первую очередь, на вакансии с удаленным графиком. Среди кандидатов в возрасте 18-34 года каждый второй ставит дистанционную работу в приоритет.

Среди преимуществ удаленной работы соискатели выделяют экономию времени и денег на дорогу до работы; больше времени на сон; отдых и общение с близкими; более уютную и комфортную обстановку; меньше отвлекающих факторов; возможность параллельно заниматься бытовыми делами, а также снижение рисков заразиться вирусными заболеваниями от коллег.

Ранее редакция сообщала, что рабочим предлагают зарплату в 300 тысяч рублей в Новосибирске.