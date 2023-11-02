В зоне СВО погиб Александр Готманов из Новосибирска

23 октября в зоне СВО погиб штурмовик-гранатометчик 32-летний Александр Готманов. Мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года. Об этом сообщает администрация Черепановского района.
Готманов родом из села Бураново Черепановского района. После 9 классов перебрался в Новосибирск и продолжил обучение на автокрановщика. Был женат, воспитывал двоих детей.
— Молодая семья обосновалась в столице Сибири, не забывая регулярно навещать отчий дом в Бураново, — говорится в сообщении.
Похороны прошли в селе Бураново.
Ранее редакция сообщала о том, что боец из Новосибирской области Валентин Чебыкин погиб в зоне СВО.
Фото с сайта администрации Черепановского района
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