В Новосибирске мэрия продлила разрешение на строительство медресе

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство мусульманского учебного заведения, выполняющего функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии до 31 декабря 2024 года. Информация об этом размещена на сайте мэрии. Изначально разрешение на строительство было выдано мусульманской религиозной организации «Соборная мечеть» в феврале 2017 года.

Согласно документу, под возведение объекта на улице Мира в Кировском районе Новосибирска выделен земельный участок площадью 13,152 тысяч квадратных метров. Общая площадь здания составит 6380 кв. метров. Его высота — 37,22 метра.

Напомним, вопрос о строительстве в Новосибирске медресе, которое должно было войти в единый духовный комплекс с Соборной мечетью им. Кунта-Хаджи Кишиева, был озвучен еще в 2013 году. Сама Соборная мечеть на улице Мира была открыта в июне 2014 года. Предполагалось, что в новосибирском медресе будут готовить имам-хатыбов для работы в мечетях Сибири и Дальнего Востока, а также учить русскому языку мигрантов из мусульманских стран бывшего Советского Союза.

В России подобные заведения расположены в Москве, Казани, Уфе, Грозном, Махачкале.

Ранее редакция сообщала, что на улице Мира в Новосибирске построят апарт-отель.