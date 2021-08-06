Десять гостиниц Новосибирска показали, как готовятся к чемпионату мира

Гостиницы Новосибирска проходят проверку мест размещения клиентских групп первенства мира по хоккею среди юниоров – МЧМ-2023, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Предварительную проверку прошли уже 10 гостиниц областного центра.

В рабочую группу по обследованию отелей, утвержденных для размещения клиентских групп (спортивные делегации, Международная федерация хоккея на льду (IIHF), судейская коллегия, представители СМИ) вошли представители регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, министерства экономического развития, министерства транспорта, Роспотребнадзора, управления административных органов и мэрии города Новосибирска.

При проверке учитывалось соответствие мест размещения требованиям регламента (IIHF), а также степень их готовности к приему клиентских групп. В ходе проверки проводились обследования возможностей создания удаленных пунктов досмотра транспорта клиентских групп, а также соответствие санитарным требованиям. Все обследованные гостиницы получили ряд рекомендаций, которые необходимо исполнить до конца 2021 года.

Кроме того, со 2 по 4 августа в Новосибирской области находился главный врач предстоящего молодежного первенства мира по хоккею – Сергей Шереметьев. Три дня бригады скорой помощи, центра медицины катастроф, а также врачи врачебно-физкультурного диспансера проводили тренировки по оказанию экстренной медицинской помощи на льду хоккеистам, пострадавшим во время матча. Специалисты отметили, что время от момента выезда бригады на лед до перемещения пациента в машину скорой помощи сокращено с 3 минут 50 секунд до 3 минут 2 секунд, что соответствует требованиям к медицинскому обеспечению регламента международной федерации хоккея.

В дальнейшем подобные тренировочные мероприятия медицинских сотрудников будут проводиться ежемесячно, для оттачивания навыков и поддержания уже достигнутых результатов.