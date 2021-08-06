Сисадмин или аутсорс: что лучше для бизнеса?

Сисадмин или IT-аутсорсинг – выбираем лучшее

Сравнивая собственного администратора и аутсорсингового работника https://avangardpc.ru/, многие компании стараются выбирать именно второй вариант. С чем это связано? Прежде всего, с вопросами финансовыми. Штатный сисадмин – это необходимость выплачивать зарплату, отпускные, больничные и многое другие. Дополнить сюда оборудованное рабочее место – и вот уже работник выходит, мягко говоря, в копеечку. Для администрирования с помощью аутсорсинга не нужно оборудовать рабочее место, а стоимость работ выходит ощутимо ниже зарплаты штатника. Если же в компании меньше 35 компьютеров, то штатный работник и вовсе будет большую часть времени проводить без дела, а потому и оклад его будет несколько завышенным.

Не менее важным вопросом является и замена оборудования в случае поломки. У штатного сисадмина вариантом решения проблемы будет подбор из существующих компьютеров или покупка новых (а это снова огромные траты). Компании же, работающие как аутсорсинг, предоставляют подменные машины в случае выхода из строя штатных. Разумеется, на время починки. Причем замены может потребовать как маленький роутер, так и весь сервер, на замену которого потребовалось бы очень большое количество денег.

Профессиональные качества сисадмина – тоже важный в этом вопросе аспект. Руководители довольно часто не понимают, что должен знать и уметь специалист, а потому и приукрасить свои возможности работник может без зазрения совести. Сотрудники же компаний аутсорсинга – это всегда высококвалифицированные специалисты, которых тщательно отбирают и проверяют.

Еще один плюс аутсорсинга – нет неприятных прощаний. Руководителям часто сложно увольнять сотрудников, особенно проработавших в компании длительное время. Да и искать нового работника – настоящее испытание. С аутсорсингом вы просто расторгаете один контракт и заключаете другой. Компаний на рынке большой выбор, и их цены прописаны в деталях с первых минут сотрудничества.

А теперь решение принимать только вам, мы лишь поделились основными моментами.