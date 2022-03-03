Десять ключевых сотрудников «Газпрома» и «Роснефти» попали под санкции Канады

Канада вводит новый пакет экономических санкций в отношении России из-за событий на Украине, они затрагивают 10 ключевых сотрудников «Газпрома» и «Роснефти», говорится в заявлении на сайте правительства страны.

ТАСС со ссылкой на правительство сообщает, что санкционный список Канады, о котором было объявлено ранее, расширен: в него включены заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

— Эти меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины,— сказано в заявлении по энергетическим компаниям.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении запрета на весь импорт сырой нефти из России. Канада также запретила своим финансовым организациям и ведомствам проводить трансакции с Центральным банком России и заблокировала активы суверенных фондов благосостояния РФ и сделки с ними. Кроме того, Оттава ввела персональные санкции, которые в том числе направлены против господина Путина.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.