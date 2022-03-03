«Ростелеком» строит цифровую инфраструктуру в школах Новосибирской области

Проект реализуется в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». До конца 2022 года ИКТ-инфраструктура появится еще в 835 общеобразовательных учреждениях.

Новосибирская область вошла в число 16 пилотных регионов страны, где в 2021 году реализовывался первый этап проекта «Цифровая образовательная среда». Работы также проводились в школах Алтайского и Пермского краев, в Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. В целом по стране на первом этапе проекта «Ростелеком» организовал инфраструктуру в 2 134 общеобразовательных учреждениях, при этом в Новосибирской области Wi-Fi и видеонаблюдение появились в наибольшем количестве школ по сравнению с другими регионами.

«Одна из задач проекта — гарантировать школам равный доступ к цифровой инфраструктуре вне зависимости от того, где они расположены — в региональном центре или в небольшом поселке. Современное оборудование позволяет учителям использовать на уроках возможности образовательных онлайн-сервисов, а при необходимости помогает быстро переключиться на дистанционное обучение. Кроме того, с помощью установленных систем видеонаблюдения можно контролировать безопасность учебного процесса», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В школах Новосибирской области «Ростелеком» установил 3 810 точек Wi-Fi и смонтировал 980 камер видеонаблюдения. Камеры круглосуточно следят за входом в здания школ, а доступ к записям имеет только заказчик.

«В прошлом году завершен важнейший для региона проект по обеспечению всех школ высокоскоростным интернетом — от 50 Мбит/с для сельских школ и от 100 Мбит/с для городских. Это позволяет учебным заведениям полноценно использовать все образовательные электронные цифровые ресурсы. Новый проект нацелен на покрытие школ сетями Wi-Fi, причем не только учебных классов, а полностью всех помещений, включая актовые залы, библиотеки, спортивные залы. До конца 2022 года покрытием Wi-Fi будут обеспечены все школы Новосибирской области», — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях по распоряжению правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года. Работы по государственному контракту продлятся до 31 декабря 2022 года.