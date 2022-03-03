Банк Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Активный клиент 3.0»

Стать участниками акции могут новые, а также действующие неактивные* клиенты банка. Для этого нужно выполнить следующие условия:
Участники, выполнившие условия акции, получат электронный подарочный сертификат Giftery Card номиналом 3000 рублей**. Сертификат будет выслан на указанный электронный адрес участника не позднее 30 апреля 2022 года включительно. Общий призовой фонд акции составляет 4 млн рублей.
Более подробную информацию об акции, а также об открытии расчетного счета можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16.
*Клиент Банка, который в течение трех месяцев подряд (декабрь 2021, январь 2022, февраль 2022) не совершал Операций по Расчетному счету или совершал Операции по Расчетному счету на сумму, меньшую чем: 1000/21*кол-во рабочих дней в месяце
**Один Участник вправе получить не более одного сертификата номиналом 3 000 (три тысячи) рублей, в течение периода проведения Акции. В случае подачи клиентом заявления о закрытии Расчетного счета в период проведения Акции, Электронный подарочный сертификат (Giftery Card), подлежащий к отправке, не отправляется.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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