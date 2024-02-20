Десять мигрантов выдворят из Новосибирской области

Полиция провела совместную проверку с Росгвардией, направленную на контроль соблюдения миграционного законодательства. Всего было проверено 194 иностранцев в Новосибирской области.
Местом проверки стали склады.
В итоге было составлено 10 административных протоколов. На данный момент нарушителей разместили в спецучреждении, вскоре их выдворят за пределы России.
— В отношении 13 граждан составлены протоколы по административной статье «Осуществление трудовой деятельности на проверяемом объекте без разрешительных документов (патентов)», — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Отдельно отмечается, что также привлекут к ответственности людей, которые допустили иностранцев к работе.
Ранее редакция сообщала о том, что на больничного электрика завели дело за экстремизм под Новосибирском.
Фото: Freepik — jcomp
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