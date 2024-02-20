«Лукойл» подал иски к новосибирским компаниям за незаконное использование товарных знаков

ПАО Нефтяная компания «Лукойл» подала в арбитражный суд пять исков к новосибирским компаниям о взыскании компенсации и обязании прекратить использование товарных знаков. Кроме того, компания требует осуществить демонтаж вывесок и иных элементов оформления. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Иски поданы к новосибирским компаниям ООО «Грифон» на 28,115 млн рублей, ООО «Газойл» и ООО «Люрсон» на 7,847 млн рублей, ООО «Глобал ойл» и ООО «Топливный комфорт» на 9,427 млн рублей, ООО «Топливный комфорт» и ООО «Сибавтосервис Плюс» на 27,670 млн рублей, ООО «Топливный комфорт» и ООО «Сибнафтагрупп» на 56,055 млн рублей. Общая сумма исков превышает 129,1 млн рублей.

Иски приняты к производству, назначены даты предварительных заседаний.

Напомним, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Болотова ранее отмечала, что о нарушении исключительных прав на товарные знаки поступают в Арбитражный суд довольно часто, и по статистике удовлетворяются судами в подавляющем большинстве случаев.

Ранее редакция сообщала, что 150 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака заплатил предприниматель в Новосибирске.