Дети избили юного боксера по приказу тренера в Новосибирске

Массовую казнь устроил тренер по боксу своему воспитаннику за то, что тот не поздоровался с ним. Мама пострадавшего мальчика требует, чтобы тренера отстранили от работы.

― Ребенок не поздоровался с тренером и за это был поставлен в спарринг с четырьмя другими воспитанниками секции, которые по очереди выходили и наносили ему удары. Тренер сказал ребятам жестко побить моего сына. Он не выдержал и после спарринга со вторым парнем начал плакать от боли. В итоге, мой ребенок терпел так 6 раундов, – рассказала мама юного боксера Кристина журналистам «Прецедента».

После показательного избиения участники тренировки извинялись перед мальчиком в раздевалке, но признавались, что боялись перечить наставнику.

Когда школьник пришел домой, то родители заметили, что у него посинели уши. Мама вызвала скорую помощь и их увезли в больницу. Медики диагностировали у мальчика сотрясение головного мозга и госпитализировали его.

Женщина написала на тренера заявление в полицию, она настаивает, чтобы такого наставника держали как можно дальше от подростков.

– Ему плевать на состояние моего ребенка, он не чувствует своей вины, он уверен в своей безнаказанности! А после произошедшего он попросил своих воспитанников говорить на допросах, что это был обычный спарринг, ― говорит Кристина.

Сибирячка также отметила, что после выписки из медицинского учреждения ее сын больше не вернется в эту секцию.