Долгострой, который ждали 206 дольщиков, сдали в Новосибирске

При помощи прокуратуры региона введен в эксплуатацию один из долгостроев в Дзержинском районе Новосибирска. Своих квартир ждали 206 дольщиков.

― Дом на улице Есенина, 12/1 начал строиться в 2018 году ООО «Совел», застройщик в договорах участия в долевом строительстве обещал завершить строительство во втором квартале 2021 года, однако не смог исполнить обязательства, ― прокомментировали в надзорном ведомстве.

После банкротства застройщика в 2018 году обязательства принял жилищно-строительный кооператив «Стелла». На момент передачи в ЖСК готовность объекта составляла не более 40 %.

Все эти годы при помощи региональных программ восстановления прав дольщиков, а также финансирования в рамках масштабных инвестиционных проектов жилье приводилось в законченный вид.