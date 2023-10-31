Военный комиссар НСО озвучил сумму зарплат на СВО

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, какую зарплату получают военнослужащие на СВО.

― При первом заключении контракта от года и выше сразу выплачивается единовременная выплата — 195 тысяч рублей. Ежемесячное денежное довольствие военнослужащего составляет от 204 тысяч рублей — это самая минимальная выплата для рядового, — сообщает издание Om1.

Всем жителям Новосибирской области при заключении контракта от губернатора выдают дополнительные 100 тысяч рублей в качестве подъемных.

В самой зоне СВО можно получить бонусы за активные боевые действия, уничтоженную технику или подразделения противника. С учетом индексации в ноябре выплаты станут выше.