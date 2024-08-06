«Дети кричали и рвались к маме»: в Бердске мужчина убил 23-летнюю любовницу пока ее малыши гуляли на улице

Трагедия, которую уже несколько дней обсуждают жители небольшого городка под Новосибирском, произошла 4 августа в пятиэтажном доме на улице Боровой.

29-летний сожитель молодой сибирячки Алины М. устроил ей бесчеловечные пытки.

― Они всегда жили плохо, периодически разбегались. Мы слышали, как они ругались, может быть дрались, дети плакали. В тот день он к ней пришел снова с какими-то претензиями, а потом случился пожар. Ребятишки в момент трагедии гуляли на улице. Они совсем еще маленькие – 4 и 6 лет. Дым валил из окна, а дети кричали и рвались к маме, ― рассказали Infopro54 соседи.

Первыми на место ЧП приехали пожарные. Они эвакуировали из горящего дома 18 жильцов, а уже после тушения злополучной квартиры нашли тело погибшей женщины.

По словам подруги Алины, накануне смерти сибирячка написала ей, что пришел сожитель и она его очень боится. Это сообщение стало последним, но именно оно помогло следователям быстро найти подозреваемого.

― Он периодически бил ее, она писала заявления в полицию, но потом забирала их. Он не раз угрожал, что сожжет ее, — рассказали КП-Новосибирск знакомые погибшей.

По подозрению в жестокой расправе следователи СК задержали 29-летнего мужчину, который последним видел Алину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Для дальнейшего расследования материалы будут переданы в военное ведомство, так как фигурант проходит службу по контракту.