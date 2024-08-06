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Александр Рудских назначен гендиректором «Тяжстанкогидропресса»

  • 06/08/2024, 11:58
Автор: Юлия Данилова
Александр Рудских назначен гендиректором «Тяжстанкогидропресса»
К своим обязанностям он приступил 5 августа.

Решением совета директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» председателем совета директоров предприятия избрана Лариса Истрапилович. Она входит в состав правления с 2020 года. Кроме того, на совете принято решение о назначении нового генерального директора. С 5 августа на эту должность назначен Александр Рудских. По данным Seldon.Basis,   судя по ИНН, указанному в опубликованном сообщении, до 5 августа Рудских был главой Дзержинского района Новосибирска, а до этого возглавлял АО «Электроагрегат».

— Я в курсе, что Александр Анатольевич назначен на должность директора «Тяжстанкогидропресса». Он опытный промышленник. Ранее возглавлял «Электроагрегат», — подтвердил Infopro54 замгубернатора Сергей Семка. — Пока он работает на предприятии второй день. Когда войдет в курсе дела, будем встречаться и разговаривать.

Семка также отметил, что инициатива назначения Александра Рудских исходила от собственника — компании «БКС».

Полномочия исполняющего обязанности генерального директора завода Евгения Порохни прекращены 4 августа 2024 года. Напомним, он представлял интересы несостоявшегося покупателя «Тяжстанкогидропресса» группы «Феррум» и был назначен на эту должность в мае.

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Однако, в июне стало известно, что «Феррум» отказался от сделки. Главный редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов связывал это решение с арестом, наложенным на пакет в 83% акций «Тяжстанкогидропресса» по иску некого Юрия Парамзина, владеющего десятью обыкновенными и девятью привилегированными акциями завода.

— Располагая этим капиталом, истец оспорил в Арбитражном суде Новосибирской области сделку по продаже 65 392 обыкновенных акций «Тяжстанкогидропреса», которую заключили конкурсный управляющий ООО «Стиллайн» и ООО «Консалтинг Плюс». Именно этот пакет должен был приобрести инвестор завода. Теперь, в обеспечение иска Парамзина суд наложил арест на акции, — отмечал Кузнецов.

По данным Seldon.Basis, по итогам 2023 года выручка компании составила 223,9 млн рублей (+37% к 2022 году), чистая прибыль — 24,1 млн (+1 842%). Как отмечается на сайте раскрытия информации, чистая прибыль выросла за последний год отчетности. Сведения об учредителях предприятия закрыты. В августе 2023 года на сайтах раскрытия информации сообщалось, что 83% акций ранее крупнейшего машиностроительного завода Новосибирска ПАО «Тяжстанкогидропресс» приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург. В июне 2024 на сайте суда появилась информация о признании недействительными торгов по продаже бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс», проведенных в январе 2023 конкурсным управляющим ООО СМЦ «Стиллайн» Айдаром Шамсиевым, а также о признании недействительным заключенный по результатам торгов договора между ООО СМЦ «Стиллайн» и ООО «Консалтинг Плюс»; о применении двойной реституции с обязанием сторон вернуть полученное по сделке. В суд также поступил иск об аресте акций, принадлежащих ООО «Консалтинг Плюс».

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило  полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

Ранее редакция сообщала о том, что «Тяжстанкогидропресс» готовится выплачивать дивиденды по итогам работы за 2023 год.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Дзержинского района Новосибирска.

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Рубрики : Бизнес Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : назначение директора «Тяжстанкогидропресс»


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