78-летний пенсионер чуть не умер после операции в Новосибирске из-за лишней активности

Пожилого пациента с двумя конкурирующими сердечно-сосудистыми патологиями, напрямую угрожавшими жизни, спасли в Центре Мешалкина.

78-летнего жителя Чулымского района Новосибирской области с аневризмой брюшного отдела аорты в крайне ослабленном состоянии доставили в Мешалкина. При подготовке к хирургическому вмешательству врачи обнаружили фактор, повышающий риск инфаркта.

Сначала врачи занялись аневризмой. Все прошло штатно. Но из-за физической активности после перевода в палату произошел тяжелый приступ стенокардии. В связи с этим врачи приняли решение спасать уже сердце пожилого мужчины.

– Обычно при планировании двух обширных вмешательств у возрастных пациентов мы стараемся, чтобы интервал составлял как минимум 2–3 месяца. Однако тяжесть поражения сердца у этого пациента не оставила нам такой возможности, – пояснил Максим Ляшенко, сердечно-сосудистый хирург.

Мастерам удалось спасти сердце. Мужчина чувствует себя хорошо, однако восстановление после двух подряд обширных операций было непростым — более месяца в стационаре.

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