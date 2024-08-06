78-летний пенсионер чуть не умер после операции в Новосибирске из-за лишней активности

Пожилого пациента с двумя конкурирующими сердечно-сосудистыми патологиями, напрямую угрожавшими жизни, спасли в Центре Мешалкина.
78-летнего жителя Чулымского района Новосибирской области с аневризмой брюшного отдела аорты в крайне ослабленном состоянии доставили в Мешалкина. При подготовке к хирургическому вмешательству врачи обнаружили фактор, повышающий риск инфаркта.
Сначала врачи занялись аневризмой. Все прошло штатно. Но из-за физической активности после перевода в палату произошел тяжелый приступ стенокардии. В связи с этим врачи приняли решение спасать уже сердце пожилого мужчины.
– Обычно при планировании двух обширных вмешательств у возрастных пациентов мы стараемся, чтобы интервал составлял как минимум 2–3 месяца. Однако тяжесть поражения сердца у этого пациента не оставила нам такой возможности, – пояснил Максим Ляшенко, сердечно-сосудистый хирург.
Мастерам удалось спасти сердце. Мужчина чувствует себя хорошо, однако восстановление после двух подряд обширных операций было непростым — более месяца в стационаре.
Ранее редакция сообщала о том, что москвичку со свернувшейся кровью спасли новосибирские врачи.
Источник фото: Центр Мешалкина
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