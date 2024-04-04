Дети-сироты получили 192 квартиры и 107 сертификатов в Новосибирске

По информации департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, в этом году для приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено более 1,5 млрд рублей.

― Уже приобретено 192 квартиры на общую сумму более 700 млн рублей, из них 146 квартир расположены в черте Новосибирска, 46 квартир – на территории Новосибирского района. Также вручено 140 жилищных сертификатов, из них оплачено 107 на сумму более 500 млн рублей, ― сообщает мэрия Новосибирска.

В очереди на получение жилья стоят 1818 сирот. На рынке недвижимости нет проблем с коммерческими предложениями.

― Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов подготовил обращение к губернатору Новосибирской области с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования на данные цели, – сообщил заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии Александр Лаухин.

В 2023 году в Новосибирске было обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 540 человек. На эти цели было направлено более двух миллиардов рублей. Есть тенденция, что в текущем году эта цифра может стать значительно выше.