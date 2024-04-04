«Приравнять к убийству»: запретить аборты потребовали общественники у губернатора Новосибирской области

Участники Новосибирского координационного совета обратились к губернатору региона Андрею Травникову ввести запрет на аборты. Общественники отмечают низкую рождаемость и высокую смертность в области. Чтобы побороть печальную статистику, необходимо запретить прерывание беременности и дать ребенку защиту «с зачатия до рождения», признав, что аборт на любом сроке — это убийство.

— У негосударственных клиник нужно отозвать лицензии на аборты и ввести запрет на склонение к прерыванию беременности по примеру семи регионов России. Предлагаем оценивать работу профильных министерств по демографической ситуации, — говорится в обращении координационного совета.

Общественники предлагает разработать комплекс мер для стимулирования семей к рождению третьего и последующих детей.

Документ с предложениями внести поправки в закон готовился организацией около полугода.

— Аборт — это не удаление аппендицита, не рядовая операция, как нам пытаются ее преподнести. Это экзистенциальный вопрос, ведь речь идет о душе человека. Нам не видать победы, если мы не победим врагов внутри себя, — высказался в беседе с Atas.info общественник Иван Квасницкий.

Ранее редакция сообщала о том, что, согласно статистике, в 2022 году в Новосибирской области по инициативе женщин было сделано 8200 абортов, в 2023 году около 7600. При этом количество женщин репродуктивного возраста в России в целом и в регионе в частности сокращается на 7% ежегодно. В среднем в НСО на сегодняшний день возраст деторождения составляет 28 лет и есть тенденция к его росту.