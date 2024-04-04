Полиция ищет водителя, врезавшегося в остановку и покинувшего место ДТП в Новосибирске

Полиция разыскивает водителя автомобиля Honda Accord, который, наехав на бордюр, врезался в остановочный павильон.
Около 4 утра водитель седана, управляя автомобилем, наехал на бордюрный камень напротив дома № 187 на улице Дуси Ковальчук и врезался в остановочный павильон.
По информации АСТ-54, в результате ДТП пострадали два пассажира: 30-летний мужчина и 36-летняя женщина. Они были доставлены в медицинское учреждение.
В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, водителю вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования за оставление места ДТП.
Ранее редакция сообщала о том, что УАЗ «Патриот» и белый седан столкнулись в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал АСТ-54
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