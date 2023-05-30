В июне новосибирцев ожидает короткая рабочая неделя

В июне ожидаются длинные выходные и короткая рабочая неделя в честь празднования Дня России 12 июня, напоминает Роструд.

— В этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнётся со вторника, 13 июня, — говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

При этом в Роструде проинформировали работодателей о том, что, привлекая сотрудника к работе в выходной день, необходимо получить от него письменное согласие (исключение ст. 113 ТК РФ) и издать соответствующий приказ; <…> работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что за нерабочие дни во время праздников нельзя снижать заработную плату работникам, которые получают оклад.

День России — государственный праздник, который ежегодно официально отмечается 12 июня. В День России по всей стране проходят тематические праздничные мероприятия. Следует отметить, что граждане отмечают провозглашение государственного суверенитета страны, а также старт новейшего этапа отечественной истории, в который государство вошло как Российская Федерация.

Ранее редакция сообщала, что концерт на День России обойдется Новосибирску в 1,4 млн рублей.