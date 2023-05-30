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Новосибирская компания СЕЛЛ-Сервис зарегистрировала второй выпуск облигаций

  • 30/05/2023, 09:00
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Новосибирская компания СЕЛЛ-Сервис зарегистрировала второй выпуск облигаций
Привлечённые средства эмитент планирует направить на формирование запасов основного ассортимента импорта

ООО «СЕЛЛ-Сервис» разместит второй выпуск биржевых облигаций. Он зарегистрирован Московской Биржей 26 мая, об этом эмитент сообщил на сайте раскрытия информации. Предварительные параметры: объем — 150 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 3 года, ориентир ставки купонного дохода —16% годовых с 1 по 15 к.п., далее — 14% годовых (с 16 по 36 к.п.), что соответствует доходности (YTM) — 16,1%. Планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 50% от номинальной стоимости биржевой облигации в даты окончания 31 и 36 купонных периодов, а также возможность досрочного погашении по усмотрению эмитента в дату окончания 24 к.п. Дата торгов и окончательные параметры будут опубликованы позже.

— Компания направит привлеченные средства на пополнение оборотного капитала для формирования запасов основного ассортимента, что сократит риск перебоев в поставках и, соответственно, позволит увеличить выручку до 80% в 2023 году по отношению к 2022 году, — сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

В настоящим момент на бирже обращается дебютный выпуск компании объемом 65 млн руб., номиналом одной бумаги в 1 000 руб., ставкой — 16% годовых.

Новости Новосибирска

Новосибирская компания привлекла на бирже 65 млн рублей

— Выпуск был размещен в феврале 2022 года, ООО «СЕЛЛ-Сервис» за время его обращения ни разу не нарушал обязательств перед инвесторами. На вторичных торгах бумаги на протяжении нескольких месяцев показывают доходность выше номинальной. В апреле, например средневзвешенная цена составила 107,35% от номинала, — подчеркивают представители финансового консультанта.

Как отмечается в презентации выпуска эмитента, «СЕЛЛ-Сервис» работает на рынке 14 лет, входит в число лидеров среди прямых импортёров пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока. Ведет активную экспансию с 2016 года. Среднегодовой прирост выручки — 60%. За 2022 год выручка компании составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 71 млн. По итогам 1 квартала 2023 года — 478,5 млн руб и 39,9 млн руб соответственно Основу ассортимента эмитента составляет какао-порошок, на долю которого приходится 44% выручки по итогам 3 мес. 2023 года. Также существенную долю продуктового портфеля составляют пищевые кислоты, в первую очередь, лимонная, с долей в общих продажах 7%

— Компания в дальнейшем планирует наращивать показатели финансовой деятельности путем расширения портфеля покупателей, работая над усилением собственного бренда, — уточняется в презентации эмитента.

Компания импортирует какао-порошок, агар-агар, кокосовая стружка, кунжут, какао-масло, ванилин, декстроза  лимонная кислота, сорбат калия, пищевые ароматизаторы и прочие ингредиенты, применяемые предприятиями пищевой промышленности и общественного питания. Директор и учредитель — Петр Новак.

Ранее редакция сообщала о том, что кондитерские фабрики Сибири в два раза увеличили импорт какао-продуктов. 

Иллюстрация из презентации СЕЛЛ-Сервис

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Рубрики : Финансы Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : СЕЛЛ-Сервис Размещение облигаций Петр Новак «Юнисервис Капитал»


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