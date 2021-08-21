«Дети солнца» Тимофея Кулябина — на «Театральном синдроме»

Ежегодный фестиваль пройдет с 23 августа по 5 сентября в Красноярске.

«Театральный синдром – 2021» – это уникальная возможность для зрителей любого возраста познакомиться с новейшими направлениями и креативными постановками современного театра. Свои лучшие спектакли последнего времени представят красноярцам Театр Наций (Москва), театр «Суббота» (Санкт-Петербург) и, конечно же, театр «Красный факел» (Новосибирск).

26 и 27 августа театр «Красный факел» покажет спектакль Тимофея Кулябина «Дети солнца». Сценическая история пьесы не так богата, она находится в тени более известных и популярных «На дне» или «Вассы Железновой». При том что пьеса эта не менее глубока и интересна. Герой «Детей солнца», Павел Федорович Протасов, — ученый, поглощенный работой: он не задумывается о своей семье, в которой, меж тем, назревает настоящая драма. Режиссёр перенёс персонажей пьесы Максима Горького почти на сто лет вперёд – в канун 2000 года, миллениума, когда людьми овладевают настроения, близкие по духу их предшественникам: тревожность, ожидание апокалиптических событий.

— Чувства — вот о чём мне важно поговорить со зрителями». Спектакль – лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» (Андрей Черных за роль Бориса Чепурного), — отмечает режиссёр Тимофей Кулябин.

Театр «Красный факел» является одним из ведущих театров не только Сибири, но и России, в целом. Сегодня он известен далеко за пределами региона.

Театр создан в 1920 году в Одессе группой молодых актеров во главе с режиссером Владимиром Татищевым. Одиннадцать лет «Красный факел» был передвижным, а в 1932 году стационировался в Новосибирске.

Главным режиссером театра с 2015 года является Тимофей Кулябин – один из главных режиссеров своего поколения в России, также имеющий постоянные приглашения на постановки за рубеж.

Возраст: 16+