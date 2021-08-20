На Бердском шоссе ночью 22 августа ограничат движение

— Ночью 22 августа на км 31 трассы Р-256 «Чуйский тракт» будет временно ограничено движение транспорта. Участок федеральной трассы закроют на несколько часов для монтажа пролетного строения нового надземного пешеходного перехода. Маршрут объезда проложен через поселки Новый и Речкуновка и будет обозначен временными дорожными знаками. Транспортные средства длиной свыше 12 метров будут ожидать окончания работ на специальной площадке, говорится в сообщении на сайте ФКУ «Сибуправтодор».

Автовладельцев просят учесть данные ограничения при планировании маршрута.

— Фуры длиной более 12 метров будут ожидать окончания работ на специально отведённой площадке, — сообщили также в ФКУ «Сибуправтодор».

В Новосибирске также проходит реконструкция Бердского шоссе. До конца года планируется разработать и провести экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков дороги, строительство развязок в двух уровнях на основных перекрёстках внутрегородской вылетной магистрали, а также ремонт нескольких примыкающих улиц.

Ранее также сообщалось о том, что мэрия Новосибирска планирует до конца ноября проверить качество городских мостов. В числе объектов, которые предстоит оценить экспертам, — мосты через реки Иня и Нижняя Ельцовка на Бердском шоссе.