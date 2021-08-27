Детские больничные будут начислять по-новому

В сентябре вступают в силу поправки в федеральное законодательство о новом механизме начисления пособий по нетрудоспособности семьям с детьми до 8 лет. Об этом сообщается в законопроекте, размещенном на сайте Госдумы РФ. Как следует из законопроекта, во-первых, размер пособия по уходу за больным ребёнком составит 100% от среднего заработка вне зависимости, в каких условиях: амбулаторных или стационарных — ребёнок проходил лечение. Во-вторых, изменения касаются процедуры оформления больничного.

— Необязательно, чтобы больничный оформляла мама, — говорится в законопроекте. — Это может быть любой член семьи, родственник, опекун, попечитель. Но оформить больничный могут только те, у кого есть право на получение листка нетрудоспособности: человек должен быть трудоустроен.

Ещё один блок изменений касается длительности оплачиваемых больничных в течение года.

— Если ребёнок младше 7 лет, оплачивается 60 календарных дней, — сообщается в тексте поправок. — От 7 до 15 лет — до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не более 45 дней в год. Если старше 15 лет — до 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год. Сроки больничного продлевают, если ребёнок болен тяжёлыми заболеваниями.

Как сообщается на сайте Госдумы данные поправки в законодательство были внесены по поручению президента РФ по итогам послания Федеральному Собранию, озвученному в апреле 2021 года. Случайно или нет, но дата их реализации фактически подходит под выборы нового созыва Госдумы. На это обратили внимание комментаторы новости в официальной группе Госдумы РФ в соцсети. Вот что пишут в комментариях.

— Сколько хороших новостей появились. А можно такой же объем действительно хороших новостей и действий не только до выборов делать? Все послабления для народа как раз делаются перед важными выборами. — Милота, сначала изменяют чтоб убрать, а теперь как манну небесную преподносят то, что вернули отобранное. — Интересная партия ЕР, ни чего сами без президента решить не могут, как только Путин выступил, сразу соавтор объявился — Володин (председатель Госдумы — ред., один из соавторов поправок).

Стоит напомнить, что незадолго до этого президент РФ Владимир Путин подписал ещё одно социальное постановление в пользу другой возрастной группы — пенсионеров, которым предполагается перечислить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.