Отличительной и главной особенностью изделия является использование плотного слоя на основе полиэтилена экструдированного. Именно это и позволяет сделать защиту более прочной, эффективной, особенно, если проводить сравнение со всеми традиционными технологиями. Экструдированный полиэтилен — незаменимый и весьма полезный материал, так как обеспечивает сохранность готового изделия, предотвращает проявление коррозии, а также существенно увеличивает сроки пользования. Помимо перечисленного, полиэтилен способен оберегать от разнообразных механических, химических воздействий любой интенсивности, а также снижать теплопотерю и обеспечивать повышенную сопротивляемость, устойчивость влаге.

Такое уникальное покрытие характеризуется высокой адгезией к поверхности труб. Относительно продолжительности пользования, то трубы ВУС способны служить на протяжении 60 лет без каких-либо ремонтных работ, предоставляя бесперебойную, слаженную деятельность всего трубопровода.

Область эксплуатации труб ВУС

Учитывая популярность, долговечность и заявленное качество, трубы ВУС часто применяются в процессе прокладки газопроводов и нефтепроводов. Кроме этого, их можно смело применять в строительстве обычного водопровода.

Ключевым преимуществом изделия является то, что его одинаково легко использовать для надземных и подземных укладок. Не исключена прокладка даже под водой, что является весомым плюсом. Трубы ВУС подходят для обширного диапазона температур:от -20 до +60 градусов. Имеется повышенная устойчивость к пагубному влиянию температурных скачков и перепадов, а это чрезвычайно важно в использовании данного изделия в условиях климата России.

Трубы ВУС изготавливаются с помощью такого способа, как экструзия плоскощелевая. Суть методики производства: нагрев трубы, нанесение клеевого слоя на поверхность при помощи специального экструдера. Что касается клея, то он обладает повышенными адгезионными свойствами. Далее происходит нанесение слоя полиэтилена, его толщина напрямую зависит от ряда факторов — предназначение трубы, цели и условия ее эксплуатации.

Особенности ЦПИ и основная отрасль их эксплуатации

ЦПИ представляет собой специальное антикоррозийное покрытие, с помощью которого можно заметно улучшить качества, свойства труб снаружи и внутри. Данный вид обработки является незаменимым и главным для осуществления транспортировки воды. В процессе их производства принято задействовать соответствующее цементно-песчаное покрытие. Таким раствором покрывают внутреннюю сторону трубы под очень высоким давлением. Застывая, цементно-песчаная смесь формирует ровный, невероятно прочный слой. Стоит отметить, что данная разновидность покрытия признана наиболее выгодной по качеству, цене. Готовые изделия подлежат эксплуатации в системе хозяйственного и даже промышленного водообеспечения. Проанализировав множество исследований, можно быть уверенным в том, что ЦПИ способствует сохранению качества воды, обеспечивает снижение затрат энергии на транспортировку, а также помогает снизить риски появления коррозии на металле.