Детские больницы Новосибирска смогут работать в режиме повышенной готовности в морозы

Главный педиатр Новосибирской области Ростислав Заблоцкий рассказал о готовности детских медицинских организаций региона к аномально низким температурам. Об этом сообщает пресс-служба «Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи».

― Все детские стационары готовы принимать детей и работать в любую погоду. Прошедшие морозы показали, что наш стационар готов к обеспечению необходимых условий для наших маленьких пациентов. В этот период также был обеспечен температурный режим в палатах, жалоб от родителей пациентов мне не поступало, ― прокомментировал Ростислав Заблоцкий.

Также в больнице предусмотрен перевод сотрудников в режим повышенной готовности. Разработаны меры по возможной эвакуации пациентов и персонала в случае нарушения тепло- и энергоснабжения. Также есть и автономный режим с подключением дизель-генераторных установок. Постоянно проводятся проверки противопожарного состояния, и инструктаж персонала на экстренный случай.

Ранее редакция сообщала о том, что Тогучинская больница прокомментировала жалобы на детское отделение.