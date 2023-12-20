Евросиб создает промышленно-логистический парк за 4 млрд рублей под Новосибирском

Компания «Евросиб» обратилась на инвестиционный совет Новосибирской области с инвестиционным проектом: «Создание «Промышленно-логистического парка «Иня».

— Сейчас логистика товаров народного потребления построена на принципах централизации, где центром распределения грузов является московский транспортный узел. Товары концентрируются там, а потом возвращаются обратно: в Поволжье, на Урал и в Сибирь. Это ведет к росту стоимости логистику и дисбалансу товарного потока, — сообщает Елена Фролова, генеральный директор АО «РИК».

Инвестор предложил создать в Новосибирской области на базе «Евросиба» (в створе автодороги «Новосибирск-Пашино» и ж/д ветки на ст. «Иня-Восточная», вблизи развязки федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» и контейнерного терминала «Евросиб Терминал Новосибирск») промышленно-логистический парк, который будет выполнять функцию распределительного хаба не только для Западно-Сибирского региона, но и для Урала, Поволжья.

На площадке планируется построить транспортно-логистический хаб общей площадью 300 000 кв.м. (сухие склады, рефрижераторные склады, зерносклад и т.д.).

Запуск проекта, по словам Елены Фроловой, позволит снизить стоимость логистики более чем в 2 раза: для Новосибирска на 400 000 руб. / контейнер, для ПФО — 100 000 руб. / контейнер. Кроме того, возможно сокращение сроков поставки товаров минимум на 10 суток, снижение стоимости товаров на полке, увеличение грузопотока в Новосибирском узле и новые рабочие места.

— Мы также увидим образование порожнего контейнера сразу в Новосибирске и как следствие — увеличение экспортного потенциала региона, — подчеркнула Фролова.

Совокупные инвестиции в проект составят 4,6 млрд рублей, из них 605 млн вложит «Евросиб», остальное резиденты парка. Ключевыми резидентами парка выступят крупнейшие российские ритейлеры, маркетплейсы.

К 2033 году выручка УК ПЛП «ИНЯ» составит 246 млн рублей, чистая прибыль — 402,8 млн рублей в год. Проект генерирует 422 рабочих места. Налоговые доходы до 2033 года от резидентов составят 1 045 млн рублей, от УК — 215, 8 млн рублей.

Проект поддержал совет по инвестициям.