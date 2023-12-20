Инструктора накажут за полученную ребенком травму на аттракционе в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанет инструктор веревочного парка в Березовой роще, где во время спуска с полосы препятствий девочка упала и сломала бедро.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении инструктора веревочного парка в городе Новосибирске. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, — сообщили в СК по Новосибирской области.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда при прохождении трассы 14-летняя девочка решила прервать маршрут. Инструктор не рассчитал траекторию спуска, и девочка ударилась о нижестоящую платформу. Подростка с переломанным бедром экстренно госпитализировали.

Во время следствия сотрудник парка вину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК России Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по поводу травмирования 9-летней девочки в школьной столовой в Новосибирске.