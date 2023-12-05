Тогучинская больница прокомментировала жалобы на детское отделение

Тогучинская районная больница опровергла сообщения пациентов об антисанитарии и холоде в детском отделении. Об этом сообщает замруководителя больницы Руслан Хайруллин.

― Дети у нас в больнице лежат в детском и инфекционном отделениях. В них тепло. Убедитесь сами ― мы сфотографировали палатные термометры, ― сказал Руслан Хайруллин, замруководителя Тогучинской ЦРБ.

Он отметил, что санитарки моют палаты дважды в день. Также по его словам, косметический ремонт в инфекционном отделении проводился летом.

― Если возникают какие-то вопросы по лечению или бытовым условиям, вы всегда можете обратиться в администрацию медучреждения, ― говорит замруководителя.

Напомним, что недовольные пациенты Тогучинской районной больницы Новосибирской области пожаловались в соцсетях на жуткие условия в палатах.