Детские развлекательные центры: девятый месяц под локдауном

хотят соблюдать все правила и ограничения, но можно хотя бы начать работать?! Очень надеюсь, что спустя девять месяцев нас услышат. «В теневую» все работали, кроме тех (развлекательных центров), кто в ТРЦ. Это невероятно несправедливо, — сообщила в ходе онлайн-конференции реготделения «ОПОРЫ РОССИЯ» представитель отрасли под ником Юлия Андрейчик.

Опрошенные Infopro54 участники новосибирского рынка пояснили, что эти проблема действительно очень актуальна.

— Индустрия развлечений — одна из наиболее пострадавших из-за коронакризиса отраслей. В Новосибирске аттракционы, расположенные на уличных площадках, в парках, открылись только 4 августа. Сейчас сезон закончился, поэтому новое ужесточение карантинных мер на эту категорию бизнеса пока влияния не оказывает. А вот развлекательные центры in-door формата так и не открывались, — говорит представитель Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) в Новосибирске Антон Степанов.

Директор крупного развлекательного центра, пожелавший остаться неизвестным, рассказал Infopro54, что центр не работает с 28 марта, когда на карантин закрыли все ТРЦ города.

— Мы не работаем, потому что это незаконно и есть риск налететь на приличный штраф. Бизнес пока пытаемся сохранить, так как получили меры господдержки, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам, и сейчас обязаны сохранять 90% коллектива, чтобы не попасть на новые выплаты, — рассказывает собеседник редакции. — Часть людей, конечно, уволились, и держать мы их не вправе — чтобы выполнить условия, пришлось формально добирать штат.

По оценкам предпринимателя, если бы детским развлекательным центрам дали разрешение на единовременное пребывание до 50-70 детей, то большинству участников рынка удалось выйти хотя бы в ноль.

— ТРЦ даже сейчас посещает гораздо больше народа, транспорт ходит загруженный пассажирами, школы открыли, а детские развлекательные центры почему-то не работают. Учебное время для нашей индустрии и так достаточно сложное, потому что основное количество посещений выпадает на вечер в будние дни и выходные. А уже сообщили, что новогодние мероприятия, скорее всего, также отменятся, — констатирует он. — Мы готовы соблюдать все требования Роспотребнадзора, мы получали субсидию государства на закупку дезинфицирующих средств, у нас установлены обеззараживатели воздуха, но нам элементарно не дают работать.

Александр Тютюнников, владелец Арт-Лофта PRYATKI, кейтеринга Food Factory Nsk, напомнил корреспонденту Infopro54, что ограничения для детских развлекательных центров продлили до 31 декабря, при этом сроки льгот, в том числе по кредитованию, предпринимателям пока не увеличили.

— Отсрочка закончилась, мы должны платить кредиты, а деятельность не ведем. Благо, лично нам банк-кредитор пошел на встречу и еще раз пересмотрел сроки погашения займа, но не всем же так повезло, — констатирует предприниматель. — У нас выходит куча постановлений на федеральном и региональном уровнях со ссылками на бесконечные письма, в которых разобраться очень сложно. Одно могу сказать: наш вид деятельности не разрешен, вне зависимости от того, где он находится — в ТРЦ или в отдельном помещении. Мы вне закона, и я не знаю официального способа открыться.

Собеседник отметил, что часть центров во время официального локдауна отрасли продолжает работать нелегально, проводя закрытые детские мероприятия на дому у заказчиков, куда закрыт доступ для проверяющих.

— Лично мне очень странно, почему сегодня можно отметить день рождение ребенка с компанией друзей днем в кафе или ресторане, но нельзя в специализированном помещении с аниматором и развлекательной программой. Где здесь фактор резкого роста риска заражения коронавирусом? — интересуется Александр Тютюнников. — Столь длительный простой без работы не выдерживают даже крупные игроки. Например, из ТРЦ «Аура» съехал центр «Космик», а малые развлекательные центры — это преимущественно частный, семейный бизнес, который с любовью создавался годами. Именно эти предприниматели сейчас остались без средств к существованию и, скорее всего, совсем уйдут с рынка.

Предприниматель пояснил, что сам выживает за счет диверсификации бизнеса — предложения кейтеринговых и консалтинговых услуг.

По наблюдению директора ООО «Парк-2000» (производитель аттракционов, Аттракцион.Ру) Леонида Шендалева, подобная ситуация на рынке детских развлекательных центров характерна не только для Новосибирска, но и для многих регионов России.

— По нашим наблюдениям, закрыты были центры в ТРЦ, так как их собственники более щепетильно относятся к требованиям Роспотребнадзора и не разрешили своим арендаторам открыться. В результате некоторые компании съехали со своих площадок. Есть высокая вероятность, что они уйдут с рынка совсем, — говорит Шендалев. — Те центры, что расположены в отдельных помещениях, частично работали. Не исключено, что в перспективе этот бизнес будет искать площадки с отдельным входом, чтобы не зависеть от политики ТРЦ.

В целом, он уже наблюдает довольно существенное сокращение индустрии развлечений. Количество операторов детских развлекательных площадок сократилось раза в три, что в будущем может привести к дефициту предложения.

Доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ, президент Клуба управляющих бизнес-центрами Татьяна Гениберг соглашается, что ситуация с детскими развлекательными центрами, размещенными в ТРЦ, действительно достаточно сложная.

— Им до сих пор, начиная с весны этого года, не разрешено работать. И продление со стороны губернатора Новосибирской области Андрея Травникова ограничительных мер для населения, чтобы приостановить нарастающую динамику количества заболевших, только еще раз подчеркнет невозможность в ближайшее время возобновления деятельности таких центров. Их уход с площадок ТРЦ вполне обоснован, — комментирует эксперт.

По ее оценкам, маловероятно, что у развлекательных центров получится переместиться с верхних этажей на первый, где можно сделать отдельный вход, так как арендные ставки на первом этаже самые высокие, а детские центры просто не способны генерировать достаточное количество денежного потока.

— Они всегда размещались в ТРЦ на условиях низкой и комфортной оплаты. И руководству торговых центров будет экономически неинтересным переносить их на первый этаж, — говорит Гениберг. — Что касается перемещения в другие помещения с отдельными входами, то это решение также вряд ли будет целесообразным. Люди сегодня ориентированы на продолжение самоизоляции, и маловероятно, что они поведут своих детей специально для развлечений по конкретному адресу. На мой взгляд, такой бизнес рационально сегодня приостановить до изменения сложившейся ситуации. И возобновить деятельность только тогда, когда эпидемиологическая ситуация улучшится и работать станет возможно.

— У нас область вошла во второй этап снятия ограничений. А сейчас идет рост заболеваемости, и это не то время, когда можно открывать детские развлекательные центры, — поясняет Ильиных. — Да, у детей практически нет клинических проявлений заболевания, они болеют бессимптомно, но при этом несут коронавирус в семью. В детских развлекательных центрах дистанцировать детей сложно. Снятие карантина возможно при низких цифрах заболеваемости и стабилизации ситуации. Пока не рекомендуем открываться развлекательным центрам.

на онлайн-конференции реготделения «ОПОРЫ России» отметила, что детские развлекательные центры выпускаются с карантина только на третьем этапе снятия ограничений.

Напомним, с 16 ноября фудкорты и кинотеатры в ТРЦ Новосибирска вновь были отправлены на карантин. Ранее губернатор продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 декабря.

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