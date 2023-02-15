Детский музейный центр «ТЫМУЗЕЙ» запустил спектакль в Краеведческом музее Новосибирска

Детский музейный центр «ТЫМУЗЕЙ» запустил спектакль для всей семьи в главном здании Краеведческого музея.

Спектакль подготовлен в рамках выставки «Сказка о медведе». В ходе театрализованной экскурсии зрители узнают о культе медведя и погружаются в магическую атмосферу древних обрядов и ритуалов Сибири. Представление происходит в одном из залов выставки, в котором декораторы создали мистический «лес» – с деревьями, охотниками и самим медведем.

Побывать на спектакле будет интересно и детям, и взрослым – его действие строится на актерской импровизации, которая вовлекает зрителей в диалог и дает возможность в игровой форме познакомиться с обычаями коренных народов Сибири. В процессе посетители послушают мифы и легенды о медведе, узнают, почему его так уважают в Сибири и зачем его изображали на культовых предметах, и даже помогут провести медвежий праздник.

Спектакль будет проходить до окончания работы выставки. Мы предлагаем вам также посетить постоянные программы Детского музейного центра: игры «Племя» и «Сокровища Сибири. Казаки», иммерсивные спектакли «Мифы. Сибирь» и интерактивную экскурсию «Время приключений».

Без возрастных ограничений

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского государственного краеведческого музея