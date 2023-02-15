Новосибирск назвали одним из самых замусоренных городов России

Новосибирск является одним из самых замусоренных городов России. Об этом сообщила «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Постоянная болевая точка — Краснодарский край. Это обусловлено многими причинами, в частности турпотоком, который не учитывается в территориальной схеме. Также тяжелая ситуация с мусором в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане, Новосибирске. На Чукотке нет ни одного отвечающего требованиям объекта, который можно было бы назвать полигоном, — отметила Светлана Радионова.

Радионова акцентировала внимание на том, что никто из местных жителей обычно не горит желанием жить рядом с мусорным полигоном, но это вынужденная необходимость.

По словам Радионовой, главная проблема отрасли — медленное внедрение современных технологий: на большинстве предприятий отходы сортируют руками. Как следствие, процент отбора полезного мусора невелик. Тем не менее Росприроднадзор намерен к 2030 году добиться стопроцентной сортировки отходов и вдвое снизить объем их захоронения.

— На сегодня объектов для размещения, утилизации, сортировки и обработки таких объемов у нас недостаточно. Необходимо создавать новые, современные объекты инфраструктуры. А главное — прекратить эксплуатацию несанкционированных свалок и полигонов, которые исчерпали мощность, — заявила Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что не полностью удовлетворена первыми результатами мусорной реформы, при этом «был проделан огромный путь».

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