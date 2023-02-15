Аферисты стали чаще использовать Telegram

О новом способе обмана через Telegram рассказала в эфире радио Sputnik координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
Мошенничество в мессенджере – новый тренд, который в перспективе будет только развиваться, в то время как в иных видах жульничества может наступить затишье, считает эксперт.
— Telegram – это малоосвоенная мошенниками территория, думаю, тут будут появляться новые схемы и способы выцыганить персональные данные, контакты и доступ к финансовым счетам граждан, – отметила Лазарева.
Специалист сообщила, что с помощью Telegram преступники пересылают вредоносное ПО, которое поглощает персональные данные для доступа к мессенджеру.
— Причем делают это весьма безобидным способом: в виде социального посыла, например, просят проголосовать за ребенка в каком-нибудь конкурсе по ссылке, уточнила Евгения Лазарева.
Если пройти по такой ссылке, можно в итоге потерять свой аккаунт в Telegram-канале. Немало пользователей ведут в мессенджере личный блог, там масса контактов, более того, многие обмениваются там документами и другой конфиденциальной информацией. Получив доступ к Telegram-каналу, аферисты могут стать счастливыми обладателями данных, которые относятся к другим важным аккаунтам человека. А это может повлечь за собой и финансовые потери, подчеркнула эксперт.
По словам Лазаревой, необходимо не утрачивать бдительность и с осторожностью подходить к любым сообщениям, сулящим сверхъестественную выгоду либо вызывающим чрезмерное умиление.
— Нужно блокировать все незнакомые контакты, не реагировать на рекламу, не переходить по подозрительным ссылкам, тем более не вводить данные и не устанавливать ничего на телефон, — предупреждает специалист и рекомендует рассортировать чаты по папкам, прибегнуть к двухфакторной аутентификации.
Даже пишет ваш знакомый, но текст вызывает подозрения, отнеситесь к этому осмотрительно, перезвоните и узнайте, точно ли это он.
Эксперт призывает выработать привычку к тому, что новые уловки мошенников – это навсегда.
Ранее редакция сообщала, что в 2022 году в России выросло количество финансовых мошенников.
Фото: pixabay.com — Victoria_Watercolor
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