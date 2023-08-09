Детский омбудсмен проверит лагерь смерти под Новосибирском

Один из детских лагерей в Искитимском районе ждет глобальная проверка многих ведомств. Инициатором стала уполномоченная по правам детей в Новосибирской области Надежда Болтенко. Чиновница прокомментировала ситуацию со скандалом в своем Телеграм-канале.

— Инициировала проведение межведомственной проверки в связи с публикацией в СМИ информации об инциденте в одном из детских лагерей Искитимского района. Мною направлены обращения в прокуратуру Новосибирской области, региональное Министерство труда и социального развития с предложением о проведении совместной межведомственной проверки для выяснения обстоятельств, соблюдения норм организации отдыха и оздоровления детей,— говорится в сообщении.

О необычном летнем отдыхе родители детей пожаловались изданию Сиб.фм. Мамы были шокированы, увидев расписание дня для своих чад. В нем значились такие пункты, как убийственный час, подготовка к смерти и смертельный отбой. Взрослые креатив вожатых не оценили и решили предать огласке происходящее безобразие.

На официальном сайте самого лагеря информация о зомби- вечеринках отсутствует. Отдых там описывается вполне прилично.

— Мы создаём весёлые игровые программы для детей от 6 до 16 лет, в которых дети попадают в особое сказочное пространство, а сами становятся настоящими искателями приключений. Подростков ждут незабываемые впечатления от приобретения новых навыков, которые пригодятся им и в обычной жизни, ну и, конечно, яркий молодёжный отдых, — обещают организаторы.

Напомним, это уже не первый резонансный случай в летних учреждениях отдыха. В прошедшие выходные владелец катера потерял в Обском море детей, катая их на «банане». Десятилетние мальчики отдыхали в спортивном лагере в селе Завьялово.