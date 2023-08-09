Рекламодателям

Детский омбудсмен проверит лагерь смерти под Новосибирском

  • 09/08/2023, 20:49
Автор:
Детский омбудсмен проверит лагерь смерти под Новосибирском
В Искитимском районе вожатые перестарались с креативом, шокировав родителей программой зомби-апокалипсиса.

Один из детских лагерей в Искитимском районе ждет глобальная проверка многих ведомств. Инициатором стала уполномоченная по правам детей в Новосибирской области Надежда Болтенко. Чиновница прокомментировала ситуацию со скандалом в своем Телеграм-канале.

— Инициировала проведение межведомственной проверки в связи с публикацией в СМИ информации об инциденте в одном из детских лагерей Искитимского района. Мною направлены обращения в прокуратуру Новосибирской области, региональное Министерство труда и социального развития с предложением о проведении совместной межведомственной проверки для выяснения обстоятельств, соблюдения норм организации отдыха и оздоровления детей,— говорится в сообщении.

О необычном летнем отдыхе родители детей пожаловались изданию Сиб.фм. Мамы были шокированы, увидев расписание дня для своих чад. В нем значились такие пункты, как убийственный час, подготовка к смерти и смертельный отбой. Взрослые креатив вожатых не оценили и решили предать огласке происходящее безобразие.

На официальном сайте самого лагеря информация о зомби- вечеринках отсутствует. Отдых там описывается вполне прилично.

— Мы создаём весёлые игровые программы для детей от 6 до 16 лет, в которых дети попадают в особое сказочное пространство, а сами становятся настоящими искателями приключений. Подростков ждут незабываемые впечатления от приобретения новых навыков, которые пригодятся им и в обычной жизни, ну и, конечно, яркий молодёжный отдых, — обещают организаторы.

Напомним, это уже не первый резонансный случай в летних учреждениях отдыха. В прошедшие выходные владелец катера потерял в Обском море детей, катая их на «банане». Десятилетние мальчики отдыхали в спортивном лагере в селе Завьялово.

Фото с сайта lesnayaskazka-isk.ru

645

Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирк

Теги : смерть Лагерь зомби дети


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госдума рассмотрит проект закона, который освободит от кредитных обязательств поручителей погибших на спецоперации
7/08/23 17:07
Работодатели участников СВО могут получить новый статус
3/08/23 10:07
Президент вручил звезду Героя России спецназовцу из Бердска
3/08/23 9:35
В Новосибирске на месте оловозавода могут появиться жилые дома

В Новосибирске на месте оловозавода могут появиться жилые дома

В городе продолжается демонтаж старых цехов предприятия.
Читать статью >>
Колледжи Новосибирска почти исчерпали резервы по приему студентов

Колледжи Новосибирска почти исчерпали резервы по приему студентов

В регионе растет количество студентов, желающих обучаться в учреждениях СПО. Многие колледжи уже работают со стопроцентной загрузкой в две смены.
Читать статью >>
В Новосибирском колледже запускают лифт-тренажер для подготовки редчайших специалистов

В Новосибирском колледже запускают лифт-тренажер для подготовки редчайших специалистов

Это будет первый тренажер такого типа за Уралом.
Читать статью >>
Рынок «первички» может простимулировать более лояльная ипотека на «вторичку»

Рынок «первички» может простимулировать более лояльная ипотека на «вторичку»

Цены на новостройках в Новосибирске вышли на плато, а рынок затоваривается.
Читать статью >>
Предприниматели Новосибирска пробивают тропу в Африку

Предприниматели Новосибирска пробивают тропу в Африку

Полноценный выход в страны этого региона пока сдерживает вопрос о расчетах.
Читать статью >>
Большинство первокурсников медицинских учебных заведений Новосибирска — целевики

Большинство первокурсников медицинских учебных заведений Новосибирска — целевики

Более 70% абитуриентов-медиков в этом году поступают по целевому набору.
Читать статью >>
В Новосибирске ищут подрядчика для внедрения «умных» светофоров

В Новосибирске ищут подрядчика для внедрения «умных» светофоров

Начальная цена контракта — 104,6 млн рублей.
Читать статью >>
Более 2000 подростков в Новосибирской области получили статус самозанятых

Более 2000 подростков в Новосибирской области получили статус самозанятых

Они со школьной скамьи работают как предприниматели.
Читать статью >>
НГУЭУ обновит бренд

Новосибирский госуниверситет экономики и управления обновит бренд

На эти цели университет готов потратить 714 тысяч рублей.
Читать статью >>
Для строительства Восточного обхода планируют использовать золошлаковые отходы теплостанций

Для строительства Восточного обхода планируют использовать золошлаковые отходы теплостанций

При возведении нижней части насыпи дорожного полотна вместо естественного грунта.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Ястребов, основатель студии BrainyLab

Евгений Ястребов: Гости хотят хлеба и зрелищ, но при этом боятся пробовать что-то новое

Компаниям игровой индустрии приходится обучать посетителей новым форматам развлечений, чтобы сгенерировать спрос.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Вандалы разрисовали надгробия на кладбище под Новосибирском
9/08/23 23:56
Происшествия
Детский омбудсмен проверит лагерь смерти под Новосибирском
9/08/23 20:49
Образование
Фонд модернизации ЖКХ в Новосибирске сменит старого руководителя
9/08/23 18:53
Город Отставки и назначения Энергетика&ЖКХ
Названа официальная причина смерти 9-летнего мальчика, погибшего в коллекторе поселка Кудряшовский
9/08/23 17:53
Право&Порядок
В Новосибирске на месте оловозавода могут появиться жилые дома
9/08/23 17:51
Недвижимость
В зону СВО из Новосибирской области переданы дроны и авто повышенной проходимости
9/08/23 17:36
Общество
В Новосибирской области снижается не только смертность, но и рождаемость
9/08/23 17:21
Общество
Бог накажет: в Новосибирске судят серийного вора, который ограбил храм
9/08/23 16:32
Право&Порядок
Андрей Травников: Задача молодёжных центров – наполнить досуг активной общественной и патриотической деятельностью
9/08/23 16:25
Власть Общество
Новосибирцы привезли из отпуска лихорадку денге и малярию
9/08/23 16:11
Общество
Рейс Новосибирск-Санкт-Петербург задержали из-за сошедшего с ума пассажира
9/08/23 15:55
Происшествия
Грузовик-призрак протаранил подъезд жилого дома в Новосибирске
9/08/23 15:27
Происшествия
В соцсетях Новосибирска обсуждают видео, где мама выгуливает ребенка на поводке
9/08/23 14:34
Общество
В Новосибирской области будут созданы два производственно-образовательных кластера
9/08/23 14:22
Образование
Театр «Красный факел» готовится к открытию 104 театрального сезона
9/08/23 14:07
Культура Общество
Оперативники ФСБ вычислили в соцсетях сибирячку, которая распространяла фейки об армии
9/08/23 13:58
Право&Порядок
Рабочего раздавило плитой на стройке в Новосибирске
9/08/23 13:55
Происшествия
Колледжи Новосибирска почти исчерпали резервы по приему студентов
9/08/23 13:48
Власть Образование
Прохожие нашли на улице в Новосибирске напуганного двухлетнего мальчика в панамке
9/08/23 12:46
Происшествия
В Новосибирском колледже запускают лифт-тренажер для подготовки редчайших специалистов
9/08/23 11:57
Недвижимость Образование
Популярное
Эксперты прогнозируют резкий скачок цен на суши и роллы
9/08/23 13:00
Грибник нашел 100-летний муравейник в лесу под Новосибирском
9/08/23 10:52
Супруги, проживающие в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидии на аренду жилья до 30%
9/08/23 9:41
Правительство рассмотрит инициативу об использовании маткапитала для ремонта жилья
8/08/23 13:59
«Хватит ездить по Турциям»: Власти предложили запретить российским детям отдыхать за границей
8/08/23 9:57
Госдума рассмотрит проект закона, который освободит от кредитных обязательств поручителей погибших на спецоперации
7/08/23 17:07
Новости компаний
ВТБ первым из российских банков запускает операции в цифровых рублях
9/08/23 16:52
Оборот SberPay Online среди Сибирских клиентов в 2023-м году превысил 7,2 млрд рублей
9/08/23 11:38
Сбер помог запустить информационную систему Карты жителя в Новосибирской области
8/08/23 16:00
ВТБ: в июле объем выдач льготной ипотеки вырос на 40%
8/08/23 15:35
Банк Уралсиб запустил акцию с повышенной ставкой по накопительному счету
8/08/23 13:07
Объем выдач автокредитов ВТБ в Новосибирской области на треть превысил показатель всего 2021 года
8/08/23 12:41

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска