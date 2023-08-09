Фонд модернизации ЖКХ в Новосибирске сменит старого руководителя

Выбирать руководителя Фонда модернизации ЖКХ будут по специальной системе. На эту должность претендуют 8 кандидатов. Сначала им предстоит пройти тестирование. После этого этапа отсеется 5 претендентов. А дальше профильная комиссия путем голосования выберет нового директора. Кстати, прежний начальник Фонда Евгений Ким покидает свой пост из-за достижения предельного возраста.

— Среди кандидатов оба действующих заместителя Евгения Кима: Дмитрий Кулешов и Дмитрий Белоусов. Опыт работы в фонде имеют также: глава ГКУ НСО ХОЗУ Олег Гуньков и топ-менеджер АО «ТГК-11» Евгений Гончаров. Еще в списке желающих: директор МКУ УЖКХ Александр Обрывко, сотрудник МинЖКХ НСО Евгений Колотов, экс-глава ряда коммерческих организаций Андрей Андреев и зампредседателя комитета департамента энергетики и ЖКХ города Михаил Квашнев, — сообщает сайт «Прецедент».

Нового директора обещают представить уже в конце августа.

Региональный оператор Фонд модернизации ЖКХ осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям на развитие инженерных коммуникаций, объектов жизнеобеспечения и создания условий их бесперебойной работы.