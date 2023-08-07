Владелец катера потерял двух детей, катая их по морю на “банане” под Новосибирском

Инцидент на воде с участием детей произошел в Обском море рядом с островом между Пичугово и Завьялово.

На острове отдыхала мужская компания. Сибиряки жарили шашлык, когда заметили вдалеке машущего руками ребенка. У мальчишки уже даже не было сил звать на помощь.

— Я выходил из палатки, когда услышал, что мимо острова пронесся катер с “бананом”. Но не заметил, что кто-то упал в воду. Развел мангал, поставил жарить мясо. Прошло больше получаса. Смотрю, на глубине кто-то отчаянно машет руками, — рассказал Infopro54 очевидец.

Мужчины быстро прыгнули на катер и помчались спасать утопающего. Из воды они достали 10-летнего мальчишку, который был до смерти напуган. Второго ребенка к этому времени уже прибило волнами к острову. Он был шокирован не меньше своего друга.

Дети рассказали взрослым, что отдыхают с тренером в летнем спортивном лагере в Завьялово. На “банане” их вызвался прокатить незнакомый им дяденька, который даже не заметил, что потерял детей во время аттракциона. К счастью, на юных спортсменах были спасательные жилеты.

Спасители успокоили мальчишек и вернули их обратно в лагерь. Мужчины, с трудом сдерживая эмоции, объяснили организаторам детского отдыха правила техники безопасности и пригрозили предать данный случай огласке.

— В воскресенье мы увидели, что лагерь с берега уехал и катера уже тоже не было, — добавил очевидец.

Возможно, данный аттракцион является незаконным. Владелец катера просто испугался ответственности и спрятался. Как удалось выяснить Infopro54, водное транспортное средство марки Grizzly 580 имеет бортовой номер АВ 0030 54. В инспекции ГИМС уточнили, что этот катер был снят с учета еще в 2021 году.