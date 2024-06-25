Детский праздник и 2 тысячи деревьев подарил «Сибантрацит» жителям Линево

Озеленительная кампания проходила по всему поселку. На эти цели в рамках соглашения о социально-экономическом взаимодействии Группа «Сибантрацит» направила 2,8 млн рублей. Улицы и дворы населенного пункта теперь украшают молодые липы, березы и кизильник – небольшой кустарник, который используют в качестве живой изгороди.

Завершилась масштабная экоакция высадкой аллеи на проспекте Мира. Ее разбили вместо старых и аварийных тополей. Активное участие в мероприятии приняли сотрудники компании и местные жители.

— Скучать по старым тополям мы не будем, — говорит Ольга Ковалева, жительница Линева, — «Зеленые легкие» поселка требовали обновления. Теперь у нас будет чище и зеленее.

По словам главы р.п. Линево Дмитрия Грушевого, такие совместные акции по озеленению проводятся в поселке уже четвертый год: «Благодаря поддержке Группы «Сибантрацит» высадку зеленых насаждений мы осуществляем ежегодно. В этом году высаживаем более 200 деревьев и порядка 1600 кустарников. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена. Наши жители понимают, насколько это важно и значимо».

Продолжением высадки стал большой праздник, который организовала компания для юных линевцев. В Парке отдыха собрались более 120 детей. Ребята приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте. Им предложили пофантазировать на тему «Мое яркое лето». Победителей и проигравших в этот день не было – воздушные шары и другие подарки – мыльные пузыри, кепки, пазлы, карандаши и краски, блокноты, мешки для сменной обуви, браслеты – получили от Группы «Сибантрацит» все без исключения. Ребята наполнились положительными эмоциями, этот день для них стал одним из самых запоминающихся за все лето. Также развлекательную конкурсно-игровую программу провели для ребят аниматоры-пираты из Линевского Дома культуры.