Ректору НГУ подарили китайский меч из Шаолиньского монастыря.

Ректору НГУ Михаилу Федоруку был подарен китайский меч. Этот меч был изготовлен на заказ в знак дружбы и признательности.
Как сообщает пресс-служба заведения, во время последней поездки в Китай делегация с ректором посетила Шаолиньский монастырь.
— Господин Лю Хэлун, директор местной школы, монах Шаолиньского монастыря, передал ректору меч. Наконец-то ценный подарок доставили в Новосибирск, — говорится в сообщении НГУ.
В университете отметили, что уже в следующем учебном году студенты смогут посетить Шаолиньский монастырь. А ученики китайской школы приедут в столицу Сибири, чтобы изучать математику, химию и физику.
Ранее редакция сообщала о том, что выпускник СУНЦ НГУ добился «сотки» на ЕГЭ после апелляции в Новосибирске.
Источник фото: НГУ
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