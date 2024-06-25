Ректору НГУ подарили китайский меч из Шаолиньского монастыря.

Ректору НГУ Михаилу Федоруку был подарен китайский меч. Этот меч был изготовлен на заказ в знак дружбы и признательности.

Как сообщает пресс-служба заведения, во время последней поездки в Китай делегация с ректором посетила Шаолиньский монастырь.

— Господин Лю Хэлун, директор местной школы, монах Шаолиньского монастыря, передал ректору меч. Наконец-то ценный подарок доставили в Новосибирск, — говорится в сообщении НГУ.

В университете отметили, что уже в следующем учебном году студенты смогут посетить Шаолиньский монастырь. А ученики китайской школы приедут в столицу Сибири, чтобы изучать математику, химию и физику.

Ранее редакция сообщала о том, что выпускник СУНЦ НГУ добился «сотки» на ЕГЭ после апелляции в Новосибирске.