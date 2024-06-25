«Дожди, град и шквалистый ветер: МЧС предупредило о приближении шторма к Новосибирску

Жителей Новосибирска предупредили о надвигающемся на регион шторме. Погодная атака ожидается уже во второй половине вторника.

— По данным Западно-Сибирского УГМС, во второй половине дня 25 июня по области, сутки 26 июня в Новосибирске, ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, по городу Новосибирск до 20 м/с, — сообщили в региональном МЧС.

Спасатели рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, проводов, элементов кровли и других слабо закрепленных конструкций. А также внимательно следить за детьми и не оставлять их на улице без присмотра.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе, с 26 июня по 28 июня в Каргатском, Сузунском и Коченёвском районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

— Во избежание пожаров, необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, — предупредили в ведомстве.

Спасатели также сообщили, что в период с 26 июня по 1 июля на реке Обь в районе города Новосибирск сохранится превышение опасной отметки.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей, следует звонить по телефонам служб спасения 101, 112 или по круглосуточному номеру телефона доверия ГУ МЧС: 23-99-999).

Ранее редакция сообщала о том, что на Новосибирск обрушился град размером с куриное яйцо. «Градовая атака» сопровождалась сильными ливнями. Снимками ледяных осадков в соцсетях поделились жители ОбьГЭСа, Кольцово и Академгородка.