Детский реабилитационный центр получил разрешение на строительство

Разрешение на строительство первого этапа Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России было выдано Администрацией Новосибирского района Новосибирской области в апреле, сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая контролирует реализацию объекта.

— Строительство первого этапа детского реабилитационного центра на 300 мест предполагает возведение газовой котельной, гаража, складов, инженерных сетей и других вспомогательных сооружений. Комплекс реабилитационного центра будет состоять из самостоятельных зданий, соединенных теплыми переходами. В него войдут стационар на 300 коек, лечебный корпус с клинико-диагностическим центром и дневным стационаром», — рассказали в пресс-службе Единого заказчика.

В пресс-службе отметили, что завершить строительство реабилитационного центра, в котором будет осуществляться лечение и восстановление детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, ревматологическими отклонениями, планируется в 2024 году.

Федеральный детский реабилитационный центр в Новосибирской области будет построен в рамках исполнения перечня поручений президента России Владимира Путина, данных в 2019 году, о создании в 2020–2024 годах двух детских реабилитационных центров мирового уровня: в Новосибирске и Евпатории.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава России будет построен в районе Бердского залива. В ценах 2020 года стоимость контракта составляла 7,6 млрд рублей. В ходе торгов она была снижена до 7,2 млрд. Финансирование планируется за счет федерального бюджета. Строительство будет вести АО «Концерн Титан-2».

Федеральный детский реабилитационный центр создается в Новосибирской области как «Умная клиника» в «Умном доме». Центр будет осуществлять и лечебную деятельность, и образовательно-методическую. На базе центра планируется создание школы, которая объединит пациентов и их родителей с ассоциациями специалистов и общественными организациями. Кроме того, центр станет клинической базой для образовательных медицинских организаций.