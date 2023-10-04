Девочка упала в выгребную яму около магазина под Новосибирском

Прокуратурой Новосибирского района организована проверка по факту падения ребенка в выгребную яму. Девочка жива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— 3 октября 2023 года на территории поселка Крупский несовершеннолетняя девочка упала в выгребную яму, расположенную у торгового объекта — магазина, — отметили в сообщении.
Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и правил благоустройства, принятию ответственными лицами администрации муниципального образования мер, обеспечивающих надлежащее состояние коммунальных объектов.
Ранее редакция сообщала о том, что с семьей школьницы, которая порезала подругу под Новосибирском, будут работать психологи.
Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области в Вконтакте
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